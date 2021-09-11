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Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a tehdit!

Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a tehdit!
11 Eylül 2021 Cumartesi

Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi devam ediyor. Karagümrük'e transfer olmaktan son anda vazgeçen Lens, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti. İşte detaylar...

<p><b>Beşiktaş</b>'ta <b>Jeremain Lens</b> krizi dinmek bilmiyor. Beşiktaş'a 3 sezondan bu yana toplam maliyeti <b>14 milyon euro</b> olan Lens, bu sezon da siyah-beyazlı yönetimi zorda bıraktı.</p>
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Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi dinmek bilmiyor. Beşiktaş'a 3 sezondan bu yana toplam maliyeti 14 milyon euro olan Lens, bu sezon da siyah-beyazlı yönetimi zorda bıraktı.

<p>Beşiktaş, Lens'in kiralık transferi için <b>Karagümrük </b>ile anlaşmıştı. Lens maaşında<b> 300 bin euro </b>indirime gidecek; Beşiktaş maaşın<b> 1 milyon euroluk </b>kısmını ödeyecek; kalan kısmını ise Karagümrük ödeyecekti. Herkes imzayı beklerken, <b>Lens son anda kriz çıkarttı ve transfere şerh koydu.</b></p>
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Beşiktaş, Lens'in kiralık transferi için Karagümrük ile anlaşmıştı. Lens maaşında 300 bin euro indirime gidecek; Beşiktaş maaşın 1 milyon euroluk kısmını ödeyecek; kalan kısmını ise Karagümrük ödeyecekti. Herkes imzayı beklerken, Lens son anda kriz çıkarttı ve transfere şerh koydu.

<p>Beşiktaş'tan transferin son gününde ayrılmak için içeride <b>biriken tüm alacaklarını talep eden Lens, 300 bin euro da indirime gitmeyeceğini ifade etti.</b><br></p>
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Beşiktaş'tan transferin son gününde ayrılmak için içeride biriken tüm alacaklarını talep eden Lens, 300 bin euro da indirime gitmeyeceğini ifade etti.

<p>Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens bu alacaklarının ödenmemesi ve hak ettiği maaşının belirlenen zamanlar içerisinde alamaması durumunda<b> siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.</b></p>
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Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens bu alacaklarının ödenmemesi ve hak ettiği maaşının belirlenen zamanlar içerisinde alamaması durumunda siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

<p>2017-18 sezonunun başında <b>Sunderland</b>'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. </p>
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2017-18 sezonunun başında Sunderland'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Hollandalı futbolcu, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

<p>Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine<b> 5.5 milyon euro bonservis</b> öderken oyuncuya da sırasıyla <b>2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, ve 1 milyon 950 bin euro maaş</b> ödedi.</p>
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Beşiktaş, Lens için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis öderken oyuncuya da sırasıyla 2 milyon 200 bin euro, 2 milyon 300 bin euro, ve 1 milyon 950 bin euro maaş ödedi.

<p>Sözleşmesinde son seneye giren ve<b> 1 milyon 800 bin euro</b> kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun<b> toplam maliyeti 13 milyon 750 bin euroyu buldu. </b></p>
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Sözleşmesinde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 13 milyon 750 bin euroyu buldu.

<p>Beşiktaş'ta forma giydiği 1<b>02 maçta 15 gol ve 19 asistlik </b>katkı verebilen Jeremain Lens, böylece siyah-beyazlılardan <b>maç başına 1.3 milyon TL</b> kazanmış oldu.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Beşiktaş'ta forma giydiği 102 maçta 15 gol ve 19 asistlik katkı verebilen Jeremain Lens, böylece siyah-beyazlılardan maç başına 1.3 milyon TL kazanmış oldu.


Fotomaç

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