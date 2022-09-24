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  • Jorge Jesus biletini kesmişti! Yıldız oyuncudan şaşırtan karar

Jorge Jesus biletini kesmişti! Yıldız oyuncudan şaşırtan karar

Jorge Jesus biletini kesmişti! Yıldız oyuncudan şaşırtan karar
24 Eylül 2022 Cumartesi

Bruma, Jorge Jesus'un isteği ile bu yaz PSV Eindhoven'den kiralık olarak transfer edilmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği ve kadroya alınmayan Bruma'nın kararı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'de sezon başında PSV'den kiralanan Bruma, sakatlık ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalmıştı.</p>
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Fenerbahçe'de sezon başında PSV'den kiralanan Bruma, sakatlık ve yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalmıştı.

<p>Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bruma performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.</p>
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Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bruma performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Bruma'dan sürpriz bir hamle geldi.</p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Bruma'dan sürpriz bir hamle geldi.

<p>Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen Bruma, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.</p>
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Süper Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna kayıt edilmeyen Bruma, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor.

<p>Portekiz basınına göre; Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.</p>
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Portekiz basınına göre; Bruma, ocak ayında tekrar sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

<p>Takımda kalmak isteyen Bruma, performansıyla kendisini kanıtlamak istiyor.</p>
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Takımda kalmak isteyen Bruma, performansıyla kendisini kanıtlamak istiyor.

<p>Portekizli oyuncunun hedefi yeniden teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmek.</p>
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Portekizli oyuncunun hedefi yeniden teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmek.

<p>Jorge Jesus'un ise Bruma hakkındaki fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.</p>
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Jorge Jesus'un ise Bruma hakkındaki fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

<p>Bruma, bu yaz PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. </p>
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Bruma, bu yaz PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı.

<p>27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 5 maçta forma giydi.</p>
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27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 5 maçta forma giydi.

<p>5 maçın yalnızca 1'inde ilk 11'de yer alan Bruma, toplam 192 dakika süre aldı.</p>
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5 maçın yalnızca 1'inde ilk 11'de yer alan Bruma, toplam 192 dakika süre aldı.

<p>Bruma, Fenerbahçe formasıyla aldığı sürede 1 asistle skora etki edebildi.</p>
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Bruma, Fenerbahçe formasıyla aldığı sürede 1 asistle skora etki edebildi.

<p>Portekizli sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'deki kaderinin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.</p>
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Portekizli sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'deki kaderinin önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.
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