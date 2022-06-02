Fenerbahçe Kulübünün göreve getirmek için görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.
Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.
Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.
Bu arada Jorge Jesus, Samandıra'da Fenerbahçe'nin yeni 5 yıldızlı logosu önünde fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atmış ve yeni sezonda logolarında ve Fenerium ürünlerinde 5 yıldız olacağını açıklamıştı.
Fenerbahçe Kulübünün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, dün de Ülker Stadı'nı dolaşmıştı.