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Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi! 5 yıldız detayı...

Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi! 5 yıldız detayı...
2 Haziran 2022 Perşembe

Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jesus'un 5 yıldızlı Fenerbahçe logosu önünde fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

<p> Fenerbahçe Kulübünün göreve getirmek için görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.</p>
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Fenerbahçe Kulübünün göreve getirmek için görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

<p>Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.</p>
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.

<p>Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.</p>
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Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

<p>Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.</p>
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Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.

<p>Bu arada Jorge Jesus, Samandıra'da Fenerbahçe'nin yeni 5 yıldızlı logosu önünde fotoğraf çektirdi.</p>
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Bu arada Jorge Jesus, Samandıra'da Fenerbahçe'nin yeni 5 yıldızlı logosu önünde fotoğraf çektirdi.

<p>Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atmış ve yeni sezonda logolarında ve Fenerium ürünlerinde 5 yıldız olacağını açıklamıştı.</p>
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Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atmış ve yeni sezonda logolarında ve Fenerium ürünlerinde 5 yıldız olacağını açıklamıştı.

<p>Fenerbahçe Kulübünün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, dün de Ülker Stadı'nı dolaşmıştı.<br></p>
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Fenerbahçe Kulübünün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, dün de Ülker Stadı'nı dolaşmıştı.

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