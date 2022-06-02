6 / 12



Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuş ve bu doğrultuda 28 kez ulusal şampiyon olduğunu iddia etmişti. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atmış ve yeni sezonda logolarında ve Fenerium ürünlerinde 5 yıldız olacağını açıklamıştı.