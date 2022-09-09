Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından konuştu.
Rakibin çok faul yaptığını belirten Jesus, 'Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istedikleri şey bizi taktik faullerle durdurmaktı. 10. dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kaleci vakit geçirmeye başladı. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bu tarz hareketler yapmamalı. Benim takımım sonuna kadar savaştı. Teknik ve taktik prensipleri en iyi şekilde uyguladı.' dedi.
Lucescu'ya saygı duyduğunu söyleyen Jesus, 'Kalitesinin kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum. Dinamo Kiev sürekli faulle durdurmaya çalıştı özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum.' dedi.
Jesus, duran toplara çok çalıştıklarını belirtirken, 'Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Attila Szalai ve Gustavo Henrique'nin hava toplarında iyi olduklarını biliyorduk. Taç atışında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Aynen böyle oldu. Hafta boyunca buna çalıştık. Maçlar zaten hafta boyunca çalıştıklarınızın sıvadır ve bunları sahada uyguladık. Gustavo'nun golü de kornerden geldi. Gustavo kornerde bizim için belirleyici oldu. Belirttiğim gibi bunları çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Lucescu ile konuşmadım' diyen Jesus, 'Ama görseydim de bu konuyu konuşmazdık. Lucescu'yu anlayabiliyorum. Bugün Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için çok agresif oynamaları gerekiyordu. Bu yüzden arka arkaya faul yaptılar. Stratejileri buydu, hakem de buna izin verdi. Her teknik adamın stratejisi vardı, o da en iyi yolun bu olduğunu düşündü. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yorumum yok. Tek söyleyebileceğim ben onun düşüncesinin tam tersini düşünüyorum.' dedi.
Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, 'Dinamo Kiev boyunda 20'den fazla faul yaptı. Bizim de buna adapte olmamız gerekti. Maç boyunca ilk şutları gol oldu. İlk yarıda şutları yoktu. Bu da Dinamo Kiev'in maç boyunca savunma yaptığını gösteriyor. Ama buna biz zorladık. Haklı bir galibiyet aldık. Çalışmalarımızın meyvesini aldık.' şeklinde konuştu.
Favori olmadıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, 'Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev maçlarında onlara karşı kazanıp turu atlayabileceğimizi düşünüyorduk ama o maçta olanları biliyorsunuz. Bugün cevap vermek istedik ve galibiyetle verdik. Biz de Dinamo Kiev kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik ama bu grubun güçlü favorileri Rennes ve Dinamo Kiev.' dedi.
Maç sonu Dinamo Kiev kalecisine yaptığı hareket hakkında, 'Sözlerle değil ama el işaretleriyle artık istediğin kadar yerde yatabilirsin demek istedim. İstersen bir saat yerde yat artık bir önemli yok demek istedim. Futbol, defansif organizasyonunun iyi olması gereken bir oyun. Bu tarz hareketlere gerek yok. Dinamo Kiev, 90 dakikalık maçta bu tarz hareketler yaptı. Artık üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor, 2., 3. seviye turnuvalarda bu hareketleri görebilirsiniz. Kendisi çok iyi bir kaleci, ne kendisinin ne de Dinamo Kiev'in bu tarz hareketler yapmasına gerek yok. Oyuna ve taraftara saygı duymanız gerekiyor.' diyerek sözlerini noktaladı.