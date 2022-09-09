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Lucescu ile konuşmadım' diyen Jesus, 'Ama görseydim de bu konuyu konuşmazdık. Lucescu'yu anlayabiliyorum. Bugün Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için çok agresif oynamaları gerekiyordu. Bu yüzden arka arkaya faul yaptılar. Stratejileri buydu, hakem de buna izin verdi. Her teknik adamın stratejisi vardı, o da en iyi yolun bu olduğunu düşündü. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yorumum yok. Tek söyleyebileceğim ben onun düşüncesinin tam tersini düşünüyorum.' dedi.