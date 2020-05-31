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Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili kaza raporu yayınlandı! Tüm gerçek ortaya çıktı

Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili kaza raporu yayınlandı! Tüm gerçek ortaya çıktı
31 Mayıs 2020 Pazar

İspanya'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes'in kaza raporu ortaya çıktı.

<p>Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.</p>
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Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.

<p>Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.</p>
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Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.

<p>Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.</p>
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Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.

<p><b>HIZ LİMİTİNİ AŞTI </b></p><p><br></p>
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HIZ LİMİTİNİ AŞTI


<p>Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.</p>
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Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.

<p>Hürriyet'in haberine göre, Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.<br></p>
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Hürriyet'in haberine göre, Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.

<p><b>SOL ARKA LASTİĞİ KIRILMIŞ ...</b></p>
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SOL ARKA LASTİĞİ KIRILMIŞ ...

<p>Raporda kazanın sebebi olarak ise yüksek hızın yanı sıra lastiklerden birinin kırılması olduğu belirtildi.</p>
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Raporda kazanın sebebi olarak ise yüksek hızın yanı sıra lastiklerden birinin kırılması olduğu belirtildi.

<p><b>SOL ARKA LASTİK KIRILDI </b></p><p>Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.</p>
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SOL ARKA LASTİK KIRILDI

Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

<p><b>TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ !</b></p>
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TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ !

<p>Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi.</p>
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Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi.

<p>Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.</p>
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Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.

<p><b>VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI </b></p><p>Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.<b><br></b></p>
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VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI 

Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.

<p>Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.<br></p>
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Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.

<p>Savcılık, kazada Reyes'in cezai sorumluluğunu onayladıktan sonra davanın kapatılmasını istedi.<br></p>
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Savcılık, kazada Reyes'in cezai sorumluluğunu onayladıktan sonra davanın kapatılmasını istedi.

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