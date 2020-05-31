Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.
Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.
Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.
HIZ LİMİTİNİ AŞTI
Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.
Hürriyet'in haberine göre, Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.
SOL ARKA LASTİĞİ KIRILMIŞ ...
Raporda kazanın sebebi olarak ise yüksek hızın yanı sıra lastiklerden birinin kırılması olduğu belirtildi.
SOL ARKA LASTİK KIRILDI
Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.
TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ !
Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi.
Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.
VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI
Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.
Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.
Savcılık, kazada Reyes'in cezai sorumluluğunu onayladıktan sonra davanın kapatılmasını istedi.