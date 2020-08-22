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'ONA DEDİM Kİ...'

Sosa'nın bir iletişim kopukluğu vardı. Bu iletişim kopukluğu başladığında kendisine 'Eğer içinde bir şüphe varsa geri dönme' demiştim. Ona böyle bir tavsiyede bulunmuştum. Zor bir karar evet, hayatınızda nerede olacağını seçiyorsunuz. Ama en azından bir iletişim sağlanabilirdi.