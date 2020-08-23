Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertliler'e transferini değerlendirdi.
Fenerbahçe ailesine katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Sosa, 'Jose Sosa: Türkiye’nin en büyüğü Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.' dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'dan transfer değerlendirmesi geldi:
Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaalr şu şekilde:
'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak, gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.
Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum
Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor.
Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi.
Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum
Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor
Ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!
İşte Jose Sosa'nın paylaşımı:
Sosa Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.