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  • Jose Sosa'dan Trabzonspor açıklaması! 'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'

Jose Sosa'dan Trabzonspor açıklaması! 'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'

Jose Sosa'dan Trabzonspor açıklaması! 'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'
23 Ağustos 2020 Pazar

Jose Sosa Fenerbahçe'ye transferi sonrası ilk kez konuştu. İşte Sosa'nın sözleri...

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertliler'e transferini değerlendirdi.</p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sosyal medya hesaplarından Sarı Lacivertliler'e transferini değerlendirdi.

<p>Fenerbahçe ailesine katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Sosa, 'Jose Sosa: Türkiye’nin en büyüğü Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.' dedi.</p>
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Fenerbahçe ailesine katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Sosa, 'Jose Sosa: Türkiye’nin en büyüğü Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.' dedi.

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'dan transfer değerlendirmesi geldi: </p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'dan transfer değerlendirmesi geldi: 

<p>Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaalr şu şekilde:</p>
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Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaalr şu şekilde:

<p>'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak, gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.</p>
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'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak, gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum.

<p>Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum</p>
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Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum

<p>Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor.</p>
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Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor.

<p>Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. </p>
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Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. 

<p><b>Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum</b></p>
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Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum

<p>Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor</p>
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Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor

<p>Ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!</p>
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Ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!

<p>İşte Jose Sosa'nın paylaşımı: </p>
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İşte Jose Sosa'nın paylaşımı: 

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<p>Sosa Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. </p>
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Sosa Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

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