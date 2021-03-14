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Jürgen Klopp, Ozan Kabak'a sahip çıktı

Jürgen Klopp, Ozan Kabak'a sahip çıktı
14 Mart 2021 Pazar

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'la ilgili yapılan eleştiriler üzerine genç futbolcusuna sahip çıkarak, '20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz.' dedi.

<p>İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansından memnun olduğunu söyledi.</p>
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansından memnun olduğunu söyledi.

<p>Ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini belirtti.</p>
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Ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini belirtti.

<p>Ozan hakkında bazı eleştiriler duyduğunu söyleyen Klopp şunları söyledi:</p>
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Ozan hakkında bazı eleştiriler duyduğunu söyleyen Klopp şunları söyledi:

<p>'20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz.' </p>
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'20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz.'

<p>'Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı.'<br></p>
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'Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı.'

<p>Milli stoperin yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Klopp sözlerini şöyle tamamladı: </p>
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Milli stoperin yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Klopp sözlerini şöyle tamamladı:

'Şimdiye kadar en iyi performansı mı? Muhtemelen değil. Zaten bu mümkün olamaz.'
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'Şimdiye kadar en iyi performansı mı? Muhtemelen değil. Zaten bu mümkün olamaz.'

<p>'Ben Davies hakkında da bunları konuşuyorduk, fakat Ozan hemen oynamaya başladı.' </p>
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'Ben Davies hakkında da bunları konuşuyorduk, fakat Ozan hemen oynamaya başladı.'

<p>'Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz.'</p>
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'Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz.'

<p>'Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum.'</p>
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'Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum.'

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