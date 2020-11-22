İtalya Ligi Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı.
Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısında Juventus 2-0'lık skorla soyunma odasına gitti.
İlk yarıda atılan 2 golünde sahibi Ronaldo olurken ilk golün asisti İspanyol futbolcu Morata'dan geldi.
Juventus'un 2. golünde ise sahneye milli futbolcumuz Merih Demiral ve Ronaldı işbirliği çıktı.
Merih Demiral'in yüksekten gelen topu kafayla Ronaldo'ya sektirmesiyle topu ağlara gönderen Portekizli, durumu 2-0'a getirdi.
Gol sonrası Ronaldo ve Merih arasında müthiş bir sevinç yaşandı.
2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başladı.
Juventus: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo 11'iyse sahaya çıkarken,
Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone 11'iyse sahaya çıktı.
İkinci yarı devam ediyor. Sayfa güncellenecek...
İlk yarıdan kareler...