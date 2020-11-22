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  • Juventus'ta Merih Demiral Cristiano Ronaldo iş birliği! Milli yıldız İtalya'ya damga vurdu

Juventus'ta Merih Demiral Cristiano Ronaldo iş birliği! Milli yıldız İtalya'ya damga vurdu

Juventus'ta Merih Demiral Cristiano Ronaldo iş birliği! Milli yıldız İtalya'ya damga vurdu
22 Kasım 2020 Pazar

İtalya Seria'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ile müthiş iş birliğiyle Cagliari ağlarını sarsmayı başardılar.

<p>İtalya Ligi Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. </p>
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İtalya Ligi Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. 

<p>Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısında Juventus 2-0'lık skorla soyunma odasına gitti. </p>
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Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısında Juventus 2-0'lık skorla soyunma odasına gitti. 

<p>İlk yarıda atılan 2 golünde sahibi Ronaldo olurken ilk golün asisti İspanyol futbolcu Morata'dan geldi. </p>
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İlk yarıda atılan 2 golünde sahibi Ronaldo olurken ilk golün asisti İspanyol futbolcu Morata'dan geldi. 

<p>Juventus'un 2. golünde ise sahneye milli futbolcumuz Merih Demiral ve Ronaldı işbirliği çıktı. </p>
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Juventus'un 2. golünde ise sahneye milli futbolcumuz Merih Demiral ve Ronaldı işbirliği çıktı. 

<p>Merih Demiral'in yüksekten gelen topu kafayla Ronaldo'ya sektirmesiyle topu ağlara gönderen Portekizli, durumu 2-0'a getirdi. </p>
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Merih Demiral'in yüksekten gelen topu kafayla Ronaldo'ya sektirmesiyle topu ağlara gönderen Portekizli, durumu 2-0'a getirdi. 

<p>Gol sonrası Ronaldo ve Merih arasında müthiş bir sevinç yaşandı. </p>
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Gol sonrası Ronaldo ve Merih arasında müthiş bir sevinç yaşandı. 

<p>2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başladı.</p>
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2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başladı.

<p><b>Juventus</b>: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo 11'iyse sahaya çıkarken, </p>
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Juventus: Buffon, Cuadrado, Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo 11'iyse sahaya çıkarken, 

<p><b>Cagliari:</b> Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone 11'iyse sahaya çıktı. </p>
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Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane, Rog, Marin, Ounas, Joao Pedro, Tripaldelli, Giovanni Simeone 11'iyse sahaya çıktı. 

<p>İkinci yarı devam ediyor. Sayfa güncellenecek...</p>
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İkinci yarı devam ediyor. Sayfa güncellenecek...

<p>İlk yarıdan kareler...</p>
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İlk yarıdan kareler...

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