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İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresi ise adeta ayrı bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'ye gelindiğinde ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu.