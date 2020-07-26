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Kaan Ayhan Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray'ı istiyor

Kaan Ayhan Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray'ı istiyor
26 Temmuz 2020 Pazar

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer etmek için yarıştığı Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan kararını verdi... İşte Kaan Ayhan transferindeki son dakika gelişmeleri...

<p>Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor.</p>
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Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor.

<p>Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.</p>
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Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.

<p>Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. </p>
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Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. 

<p>Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. </p>
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Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. 

<p>Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.</p>
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Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

<p>Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.</p>
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Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

<p>Galatasaray'ın Düsseldorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.</p>
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Galatasaray'ın Düsseldorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

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