İtalyan devi Napoli, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth için kesenin ağzını açtı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için Crystal Palace'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınının haberine göre; Çizme ekibi, Norveçli yıldız için 22 milyon sterlin (24 milyon euro) bütçe ayırdı.
Haberde teknik direktör Roy Hodgson tarafından önce Genk'e ardından Trabzonspor'a kiralanan oyuncuya Wolfsburg ve Fiorentina'nın da talip olduğu belirtildi.
24 yaşındaki golcü futbolcunun Napoli'ye olası transferinde 2 yıllığına kiralandığı Trabzonspor'un da söz sahibi olacağı ifade edildi.
Bordo - mavili ekiple bu sezon 47 maça çıkan Sörloth, 31 gol - 10 asistlik dikkat çeken bir performans sergiledi.
Ada'da şans bulamadı...
Ayrıca söz konusu haberde; Sörloth'un Crystal Palace ekibinde menajer Roy Hodgson'dan şans bulamadığı ve futbolcunun Genk sonrasında Trabzonspor'a gittiği hatırlatıldı.
Bu sezon Süper Lig'de 33. hafta itibariyle 27 gol attı.
Ada basını, Sörloth konusunda önceliğin Trabzonspor'da olduğunu belirtti ve bordo-mavililerin futbolcu ile 2 yıllık kontrat imzaladığını belirtti.
Napoli, önümüzdeki sezon için iyi bir forvete yatırım yapmayı planlıyor.
İtalyan ekibi, daha önce Fenerbahçe forması giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.
Bu transfer sayesinde Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyon Euro girmişti.