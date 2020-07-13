Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Sivasspor mağlubiyetinin ardından çok sinirlendi.
Sahadan çıkarken mağlubiyetin etkisiyle sinirden kameraları koruyan süngerleri tekmeleyen Emre, güçlükle sakinleştirildi.
Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe, matematiksel olarak 3.’lük şansını yitirdi.
Pandeminin ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy’de galip gelemedi.
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Deniz Türüç, ligde 14 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Simon Falette, Demir Grup Sivasspor maçını tamamlayamadı. Tecrübeli oyuncusu, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlanarak yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.
Mücadelenin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu.
Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi.
Fenerbahçe’nin İranlı genç forveti Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.
Emre Belözoğlu, Sivasspor mağlubiyetinin ardından çok sinirlendi.
Sahadan çıkarken mağlubiyetin etkisiyle sinirden kameraları koruyan süngerleri tekmeleyen Emre, güçlükle sakinleştirildi.