Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Avrupa hedefini sürdüren Fenerbahçe, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.
Göztepe ise rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmenin hesaplarını yapıyor.
Ersun Yanal döneminde forma şansı bulamayan ve eleştirilere maruz kalan Ferdi Kadıoğlu maça damga vurdu.
Ferdi, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.
İlk yarıya damga vuran Ferdi, 2 gol atarak takımını rahatlattı.
Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilk yaşadı.
Ferdi ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 4 gole ulaştı.
Ferdi'nin golünden sonra yedek kulübesi de hareketlendi.
Emre Belözoğlu ilk yarı bitiminde Ferdi'yi tebrik etti.
İşte yedek kulübesinde ki mutlu görüntüler...