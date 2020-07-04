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  • Kadıköy'de Ferdi show! Sosyal medya yıkıldı, Emre Belözoğlu detayı gözlerden kaçmadı

Kadıköy'de Ferdi show! Sosyal medya yıkıldı, Emre Belözoğlu detayı gözlerden kaçmadı

Kadıköy'de Ferdi show! Sosyal medya yıkıldı, Emre Belözoğlu detayı gözlerden kaçmadı
04 Temmuz 2020 Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Maça 20 yaşındaki genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu damga vurdu.

<p>Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Avrupa hedefini sürdüren Fenerbahçe, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. </p>
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Avrupa hedefini sürdüren Fenerbahçe, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. 

<p>Göztepe ise rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmenin hesaplarını yapıyor.</p>
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Göztepe ise rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmenin hesaplarını yapıyor.

<p>Ersun Yanal döneminde forma şansı bulamayan ve eleştirilere maruz kalan Ferdi Kadıoğlu maça damga vurdu.</p>
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Ersun Yanal döneminde forma şansı bulamayan ve eleştirilere maruz kalan Ferdi Kadıoğlu maça damga vurdu.

<p>Ferdi, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. </p>
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Ferdi, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 

<p>İlk yarıya damga vuran Ferdi, 2 gol atarak takımını rahatlattı. </p>
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İlk yarıya damga vuran Ferdi, 2 gol atarak takımını rahatlattı. 

<p>Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilk yaşadı. </p>
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Ferdi Kadıoğlu kariyerinde bir ilk yaşadı. 

<p>Ferdi ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. </p>
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Ferdi ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. 

<p>20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 4 gole ulaştı.</p>
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20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 4 gole ulaştı.

<p>Ferdi'nin golünden sonra yedek kulübesi de hareketlendi.</p>
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Ferdi'nin golünden sonra yedek kulübesi de hareketlendi.

<p>Emre Belözoğlu ilk yarı bitiminde Ferdi'yi tebrik etti. </p>
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Emre Belözoğlu ilk yarı bitiminde Ferdi'yi tebrik etti. 

<p>İşte yedek kulübesinde ki mutlu görüntüler...</p>
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İşte yedek kulübesinde ki mutlu görüntüler...

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