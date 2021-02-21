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  • Kadıköy'de kale yıkıldı! Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yenilgi rekoru! İlklerin gecesi...

Kadıköy'de kale yıkıldı! Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yenilgi rekoru! İlklerin gecesi...

Kadıköy'de kale yıkıldı! Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yenilgi rekoru! İlklerin gecesi...
21 Şubat 2021 Pazar

Fenerbahçe, sahasında oynadığı Göztepe maçını 1-0 kaybetti ve bu sezon Kadıköy'de 6.kez kaybetti. Erol Bulut Fenerbahçe tarihinde yenilgi rekoru kırdı.

<p>Fenerbahçe, 26.hafta maçında Göztepe'ye evinde 1-0 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında da Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetmişti.</p>
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Fenerbahçe, 26.hafta maçında Göztepe'ye evinde 1-0 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında da Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetmişti.

<p>Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 6.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.</p>
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Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 6.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.

<p>Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti.</p>
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Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti.

<p>1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.</p>
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1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.

<p><b>LİG TARİHİNDE İLK KEZ İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 3 YENİLGİ</b><br></p>
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LİG TARİHİNDE İLK KEZ İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 3 YENİLGİ

<p>Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi</p>
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Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi

<p><b>1990-91 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ (30 YIL SONRA) BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A YENİLDİ</b><br></p>
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1990-91 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ (30 YIL SONRA) BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A YENİLDİ

<p>Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. </p>
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Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti.

<p>Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti</p>
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Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti

<p><b>GALATASARAY'A ÜST ÜSTE 2 SEZON KAYBETTİ</b><br></p>
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GALATASARAY'A ÜST ÜSTE 2 SEZON KAYBETTİ

<p>Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü</p>
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Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü

<p><b>BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA KAZANDI</b><br></p><p>Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti</p>
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BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti

<p><b>1990-91 SEZONUNDAN BU YANA İÇ SAHADA FENERBAHÇE'NİN SEZON SEZON YENİLGİ SAYILARI</b><br></p><p>2020-21 6 yenilgi* *: devam ediyor</p><p>2019-20 4 yenilgi</p><p>2018-19 3 yenilgi</p><p>2017-18 3 yenilgi</p><p>2016-17 4 yenilgi</p><p>2015-16 1 yenilgi</p><p>2014-15 3 yenilgi</p><p>2013-14 2 yenilgi</p>
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1990-91 SEZONUNDAN BU YANA İÇ SAHADA FENERBAHÇE'NİN SEZON SEZON YENİLGİ SAYILARI

2020-21 6 yenilgi* *: devam ediyor

2019-20 4 yenilgi

2018-19 3 yenilgi

2017-18 3 yenilgi

2016-17 4 yenilgi

2015-16 1 yenilgi

2014-15 3 yenilgi

2013-14 2 yenilgi

<p>2012-13 5 yenilgi</p><p>2011-12 0 yenilgi</p><p>2010-11 2 yenilgi</p><p>2009-10 3 yenilgi</p><p>2008-09 4 yenilgi</p><p>2007-08 1 yenilgi</p><p>2006-07 1 yenilgi</p><p>2005-06 3 yenilgi</p><p>2004-05 3 yenilgi</p><p>2003-04 3 yenilgi</p><p>2002-03 3 yenilgi</p>
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2012-13 5 yenilgi

2011-12 0 yenilgi

2010-11 2 yenilgi

2009-10 3 yenilgi

2008-09 4 yenilgi

2007-08 1 yenilgi

2006-07 1 yenilgi

2005-06 3 yenilgi

2004-05 3 yenilgi

2003-04 3 yenilgi

2002-03 3 yenilgi

<p>2001-02 5 yenilgi</p><p>2000-01 0 yenilgi</p><p>1999-00 5 yenilgi</p><p>1998-99 1 yenilgi</p><p>1997-98 3 yenilgi</p><p>1996-97 3 yenilgi</p><p>1995-96 1 yenilgi</p><p>1994-95 2 yenilgi</p><p>1993-94 0 yenilgi</p><p>1992-93 5 yenilgi</p><p>1991-92 1 yenilgi</p><p>1990-91 6 yenilgi</p>
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2001-02 5 yenilgi

2000-01 0 yenilgi

1999-00 5 yenilgi

1998-99 1 yenilgi

1997-98 3 yenilgi

1996-97 3 yenilgi

1995-96 1 yenilgi

1994-95 2 yenilgi

1993-94 0 yenilgi

1992-93 5 yenilgi

1991-92 1 yenilgi

1990-91 6 yenilgi

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