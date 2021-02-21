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Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 6.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.