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  • Kadıköy'de kritik karşılaşma! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler

Kadıköy'de kritik karşılaşma! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler

Kadıköy'de kritik karşılaşma! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikler
4 Mayıs 2025 Pazar

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım için kritik öneme sahip olan mücadele öncesi öne çıkan istatistikleri derledik. İşte detaylar...

<p>Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesi öne çıkabilecek 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.</p>
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesi öne çıkabilecek 10 istatistiği sizin için bir araya getirdik.

<p><b>F.BAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR</b></p><p>Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 138'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-43 üstünlüğü bulunuyor (45B).</p>
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F.BAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 138'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-43 üstünlüğü bulunuyor (45B).

<p><b>F.BAHÇE'Yİ EN ÇOK YENEN BEŞİKTAŞ</b></p><p>Fenerbahçe'yi Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden (43) ve sarı-lacivertli ekibe en fazla gol atan (158) takım Beşiktaş.</p>
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F.BAHÇE'Yİ EN ÇOK YENEN BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'yi Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden (43) ve sarı-lacivertli ekibe en fazla gol atan (158) takım Beşiktaş.

<p><b>SON 7 MAÇTA 29 GOL</b></p><p>Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının tamamında karşılıklı goller atıldı (Fenerbahçe 15-14 Beşiktaş) ve bu karşılaşmalar toplam 29 gole sahne oldu (ortalama 4.1).</p>
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SON 7 MAÇTA 29 GOL

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının tamamında karşılıklı goller atıldı (Fenerbahçe 15-14 Beşiktaş) ve bu karşılaşmalar toplam 29 gole sahne oldu (ortalama 4.1).

<p><b>BEŞİKTAŞ, 2004/05'TEN BERİ YAPAMIYOR</b></p><p>Bu sezon Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette 2004/05'ten bu yana duble yapamıyor.</p>
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BEŞİKTAŞ, 2004/05'TEN BERİ YAPAMIYOR

Bu sezon Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçını 1-0 kazanan Beşiktaş, bu rekabette 2004/05'ten bu yana duble yapamıyor.

<p><b>F.BAHÇE, 2016'DAN BERİ YAPAMIYOR</b></p><p>Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, Şubat 2016'dan bu yana siyah-beyazlı ekibi üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.</p>
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F.BAHÇE, 2016'DAN BERİ YAPAMIYOR

Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, Şubat 2016'dan bu yana siyah-beyazlı ekibi üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

<p><b>SON GALİBİYET LUCESCU İLE</b></p><p>Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (5B 2M), son galibiyetini Şubat 2003'te Mircea Lucescu ile aldı (1-0).</p>
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SON GALİBİYET LUCESCU İLE

Yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (5B 2M), son galibiyetini Şubat 2003'te Mircea Lucescu ile aldı (1-0).

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20). Beşiktaş ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2016/17'den bu yana öne geçtiği karşılaşmalarda daha fazla puan bıraktığı bir sezon yaşamadı (15; 2021/22 ile eşit).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20). Beşiktaş ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2016/17'den bu yana öne geçtiği karşılaşmalarda daha fazla puan bıraktığı bir sezon yaşamadı (15; 2021/22 ile eşit).

<p><b>EDIN DZEKO'NUN HEDEFİ</b></p><p>Süper Lig'de görev yaptığı son maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran Edin Dzeko, Kasım 2024'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamıyor.</p>
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EDIN DZEKO'NUN HEDEFİ

Süper Lig'de görev yaptığı son maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran Edin Dzeko, Kasım 2024'ten bu yana üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamıyor.

<p><b>RAFA SILVA'NIN HEDEFİ</b></p><p>Rafa Silva, Beşiktaş tarihinde Mario Gomez'in (2015/16) ardından bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray (1) ve Trabzonspor'a (1) gol atan ikinci yabancı oyuncu olmak istiyor.</p>
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RAFA SILVA'NIN HEDEFİ

Rafa Silva, Beşiktaş tarihinde Mario Gomez'in (2015/16) ardından bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray (1) ve Trabzonspor'a (1) gol atan ikinci yabancı oyuncu olmak istiyor.

<p><b>MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE</b></p><p>Jose Mourinho, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında Joachim Löw'den (1998/99) bu yana Beşiktaş'a rakip olduğu ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.</p>
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MOURINHO'YU BEKLEYEN TEHLİKE

Jose Mourinho, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında Joachim Löw'den (1998/99) bu yana Beşiktaş'a rakip olduğu ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör olma tehlikesi yaşıyor.
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