8 / 11



DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bu sezon skor dezavantajı yaşadığı Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (20). Beşiktaş ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2016/17'den bu yana öne geçtiği karşılaşmalarda daha fazla puan bıraktığı bir sezon yaşamadı (15; 2021/22 ile eşit).