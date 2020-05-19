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2020 DUALI KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI







Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan müminler, bu özel günü anlamlı Kadir gecesi sözleri ve resimli kadir gecesi duaları ve resimli mesajları ile taçlandırmak istiyorlar. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde eller semalara yükselicek. Biz de en güzel Kadir Gecesi mesajlarını ve Kadir Gecesi dualarını haberimizde derledik....