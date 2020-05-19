Kadir Gecesi'nde, sevdiklerine ya da akrabalarına mesaj göndermek ve bu mübarek geceyi tebrik etmek isteyenler, en güzel dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyorlar. Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Bu mübarek gecesi sevdiklerine Kadir gecesi 2020 resimli ve dualı mesajları ve Kadir gecesi duaları göndererek kutlamak isteyenler için 2020 Dualı Kadir gecesi mesajları
haberimizde.
Eş, dost ve akrabalarına 2020 dualı Kadir Gecesi mesajları göndermek isteyen vatandaşlar resimli ve dualı kadir gecesi mesajlarını Facebook, WhatsApp ve İnstagram'dan paylaşıyor. Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi, İslam dini için büyük öneme sahiptir. Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan Kadir gecesinde yine eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Kadir gecesi sözleri resimli kadir gecesi sms mesajları burada!
2020 DUALI KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI
Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayan müminler, bu özel günü anlamlı Kadir gecesi sözleri ve resimli kadir gecesi duaları ve resimli mesajları ile taçlandırmak istiyorlar. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde eller semalara yükselicek. Biz de en güzel Kadir Gecesi mesajlarını ve Kadir Gecesi dualarını haberimizde derledik....
Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.
Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..
Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları
Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları
2020 Dualı Kadir Gecesi resimli mesajları