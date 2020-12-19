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Bu hoca problem çözemiyor. Bu problemi çözemeyen antrenör grubu var. Bu problemi çözemeyen yönetim var. 27 maç var, geniş bir kadro var, bu yapı olmadı. Bu ayıp bir şey değil. Ben 5. hafta Fenerbahçe'den kendim ayrıldığım zaman, şimdiki kafam olsa yutkunur beklerdim. Fevri davrandım ve ayrıldım. Aziz Yıldırım da ilk geldiğinde ciddi hatalar yaptı. Ali Bey de yapacaktır. Siz seçicisiniz. Milli Takım teknik direktörünün nasıl transfer kısıtlaması yoksa...