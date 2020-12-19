Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasını NTV'de değerlendirdi.
Fenerbahçe bugün 1 puan alsa 2. oluyor, kazansa liderle eşitleniyor. Bu Fenerbahçe takımı daha 13. haftada son 6 haftada 4 mağlubiyet aldı. Ne biçim lig burası ya? Bu Türk futbolunun bir sorunu.
Çok büyük ihtimalle Erol Hoca gönderilirse şunu diyecek, liderle 3 puan farkım vardı G.Saray'la aynı puandaydım. Ama öyle değil. 3.'lük Türk futbolunun rezaletidir. Savunması savunma değildir.
Gaziantep'ten başlayalım. Tek mağlubiyeti olan tek takım Gaziantep. Sumudica'yı eleştiriyoruz ama tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza ders veriyorsun. Senin takımın farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Taktik olarak 3'lü savunmayı benimsemiş, top rakipteyken de iyi defans yapan, çabuk çıkmaya çalışan bir takım.
Gaziantep FK maçı gerçekten hak etti. Belki aman aman müthiş oynamıyorlar. Bir araba vardır 160 km'dir, bu takım 160 km'de gidiyor. Sumudica takımına hakim, oyuncuya hakim. Bir taraftar böylesi bir teknik direktör, bir diğer tarafta hangisi teknik direktör belli değil. Selçuk bağırıyor, Volkan bağırıyor, Erol Bulut bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli değil.
Pelkas nerede oynuyor diye soruldu, ne bileyim ben nerede oynuyor? Ozan nerede başladı nerede bitirdi? Ozan'ı sağ bekte gördüm, sol bekte gördüm, ortada gördüm. Mert Hakan bugün sahanın en çok koşanıdır, koşuyor ama mevkiisi yok. Çocukluk yıllarımızda zaman zaman ne oynuyor derler, her yerde oynuyor derler. Onu hemen göndereceksin. En fazla 3 mevkiide oynar futbolcu.
Gustavo, buranın enayisi ben miyim, yeter dedi. Takıma uydu, yapmaması gerekliydi. Samatta diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe'ye. Samatta, 17 Kasım'da Tanzanya Milli Takımı'nda sakatlandı. Tanzanya gazetelerinde ikinci maçta oynayamayacak üzüldük deniyor. Ama sen geldiği gibi oynatıyorsun, ondan sonra yok. Karacabey'le eşleşiyorsun, her kulübe saygımız var ama sen o maçta Altay'ı oynatma, Oytun'u oynat. Karacabey'le oynuyorsun çünkü.
Fenerbahçe'de oyuncular, havlu atmış oyuncular. Stoperler 6 tane penaltı yapmışlar. Elle, ayakla, dirsekle... Problem çözmek isteyen tek oyuncu var, Pelkas. O da ilk defa oyundan çıkmadı. Çok mutsuz insanlar. Fenerbahçe, çok uzun süre düşme potasında kaldı ama debeleniyordu oyuncular. Erol Hoca, hiç mağlup olmadan şampiyon oluruz inşallah derken, ben 4'e razı ol dedim ama ne ağız varmış. Fenerbahçe'nin bugün kazanması uzun vadede eksiye yazardı. Bence 3-4 tane oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın. Diğer tarafta da Erol hoca'ya sağ ol diyeceksin.
Cocu ile başladı, tutmadı. Koeman vardı, gitti. Medyanın ve seyircinin baskısıyla, çalışmak istemem dediği hoca geliyor. Sonra da yıldızı parlayan bir hoca geldi ve Emre vardı. Kadronun yüzde 90'ını Emre yapmıştır. Bonservisi elindeki oyuncuları Emre Ağabeyin diyerek alıyor. 35 yaşındasın, Emre Ağabey için gelirim diyorsun. Fenerbahçe'ye Emre Ağabeyin için gelmeyeceksin.
Herkes, herkesi kıskanır dedi bir dostum. Olabilir. Yorumcu, yorumcuya yapar, futbolcu, futbolcuya yapar. Bir tek anneler ve babalar kıskanmaz dedi. Anne baba hayatta çocuğunu kıskanmaz. Sosa, ben oynamıyorum Mert Hakan oynuyor diyor. Nazım, 35 yaşında Gökhan oynuyor ben oynamıyorum diyor. Novak, Ben geçen sene Trabzon'da şov yaptım goller attım ama oynamıyorum diyor.
Hoca bütün elindeki havuzu kullandı. Fenerbahçe'de ciddi bir havuz var. Bu havuzu iletişimle kullanman gerekiyor. Sosa ile her maç için konuşacaksın. Cool bir oyuncu, müthiş özgüvenli bir oyuncu. Trabzon'da lider olmuş, Beşiktaş'ta lider olmuş. Onun da özverili olması gerek.
Antrenör, kötü oynarken 5. - 10. dakikada çıkarmaz. Çıkaracaksın. Hakemler de maçın başında kart göstermez mesela. 11 Mart'tan sonra dünya futbolunda teknik direktörlük yeniden başladı. Hem sosyolog olacaksın, hem fizyolog olacaksın hem de zeki olacaksın. Ali Bey de teknik direktör tercihlerini elinden geldiğince yapıyor. Ki yanlış bir tercih olarak görüyoruz bunu. Aziz Bey ve Süleyman Bey'in yeri farklıdır. Ali Bey'in de toparlayacak zamanı vardır. Ama lider karar vericidir.
Bu hoca problem çözemiyor. Bu problemi çözemeyen antrenör grubu var. Bu problemi çözemeyen yönetim var. 27 maç var, geniş bir kadro var, bu yapı olmadı. Bu ayıp bir şey değil. Ben 5. hafta Fenerbahçe'den kendim ayrıldığım zaman, şimdiki kafam olsa yutkunur beklerdim. Fevri davrandım ve ayrıldım. Aziz Yıldırım da ilk geldiğinde ciddi hatalar yaptı. Ali Bey de yapacaktır. Siz seçicisiniz. Milli Takım teknik direktörünün nasıl transfer kısıtlaması yoksa...
Ağırlığını takımın üzerinde kurması gereken kişi Ali Koç'tur. Çünkü antrenörler yapamıyor bunu. Fenerbahçe 2-1 kazansa yanmıştı. Benim Erol Hoca'yla hiçbir problemim yok. Fakat bazı şeyleri görebiliyoruz. Bugün hiçbir antrenör olmasa, o formayı giydiğin zaman mağlup olursun ama sonuna kadar mücadele edersin, kavga edersin. 6 maçta da 4 kez mağlup olmazsın.
Başkanlık seçimlerinde Aziz Bey'in hak etmediği bir fark oldu. Ali Bey'in başkan olması değerlidir ama sonsuz bir kredisi yoktur. Ali Bey değil de Veli Bey olsaydı 3. sene Fenerbahçe'nin başında kalamazdı. Benim için yine de doğru bir teknik adama giderse şanstır bu. Aziz Bey'in ilk 3'ün dışında kaldığı 2 sezon falan vardır. Ali Bey'in iyi niyetinden kuşkumuz yok. Ben de Aziz Bey gibi, Ali Bey'in üzülmesini istemem. Bunu çevirmek de onun elinde.
Emre, 3 kez Fenerbahçe'ye geldi. Bu her futbolcuya nasip olmaz. Hak etmiş midir? Hak etmiştir. Hak etmiştir ki hala kulüpte aktif görevdedir. Emreciğim sen de Erol Hoca kadar başarısızsın...
Ya kadroda ya antrenörde. Fenerbahçe'nin kurtarıcı olarak soktuğu santrforu kim bana söylesin? Kim nereden buldu bu arkadaşı. Kurtarıcı olarak Ferdi ve Ademi varsa orada Emre Hocam senin de hatan var. Şu anda zararın neresinden dönersen kardır. Şu an büyük takımlara sunum yapıyorlar. Herkes birbirine hediyeyle meşgul.
Ali Bey şu anda çok büyük bir şans yakaladı. 15. değilsiniz, 3. sıradasınız. Aziz Bey gibi hüzünlü ayrılmamanız için tam şu anda elinizde bir şans var.