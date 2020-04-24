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“Hekim olanların bile bu alana giriş ve çıkışı kısıtlı. Çünkü sonuçta burası bir risk alanı ve bizim riski yaymamamız gerekiyor. O nedenle hastaların tüm öz bakımları buradaki sağlık çalışanları tarafından yapılıyor. Bu konuda görev dağılımı olmakla birlikte yoğun bakım disiplininde hastanın neye ihtiyacı varsa hekiminden, hemşiresinden, hasta bakıcısından herkes her türlü işi burada yapmaya alışıktır. Hastanın silinmesi, temizlenmesi, öksürtülmesi, yemeğinin yedirilmesi, moralinin düzeltilmesi, tıraşı bile her türlü detay biz sağlıkçılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bir ekip işi. Burada çalışan her birey çok kıymetli. Burada görevinin ne olduğu önemli değil. Bu alanın temizliği iyi yapılmazsa yaptığınız bütün çabalar boşa gider. Burada hastalara iyi davranılmazsa hastanın tedavisi mümkün olmaz. Burada ekip olarak ön plana çıkabiliriz. Burada kimsenin hakkı ödenmez' diye konuştu.