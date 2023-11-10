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Kanada'da Filistin için gece boyu gösteriler düzenledi

Kanada'da Filistin için gece boyu gösteriler düzenledi
10 Kasım 2023 Cuma

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde sağlık çalışanları ittifakı tarafından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

<p>Kanada'nın Toronto kentinde binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.</p>
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Kanada'nın Toronto kentinde binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

<p>Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.</p>
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Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, pankart ve Filistin bayrakları taşıdı.

<p>Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.</p>
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Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.

<p>Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.</p>
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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

<p>Yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.</p>
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Yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.

<p>Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.</p>
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Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.

<p>Toronto sokaklarında Filistin bayrakları dalgalandı.</p>
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Toronto sokaklarında Filistin bayrakları dalgalandı.

<p>Göstericilerin hüzünlü eylemleri görüntülere yansıdı.</p>
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Göstericilerin hüzünlü eylemleri görüntülere yansıdı.

<p>Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.</p>
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Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.<br></p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.

<p>Kanadalılar Filistin için sokak sokak yürüdü ve mumlar yakarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.</p>
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Kanadalılar Filistin için sokak sokak yürüdü ve mumlar yakarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.
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