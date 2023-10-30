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  • Kanada'dan Filistin'e destek: Binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Kanada'dan Filistin'e destek: Binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Kanada'dan Filistin'e destek: Binlerce kişi İsrail'i protesto etti
30 Ekim 2023 Pazartesi

Kanada'nın başkenti Ottava ve Toronto kentlerinde binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

<p>İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor.</p>
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İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor.

<p>Kanada'nın Ottava ve Toronto kentlerinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. </p>
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Kanada'nın Ottava ve Toronto kentlerinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

<p>Gösterilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.</p>
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Gösterilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

<p>ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, buradan şehir merkezine yürüdü.</p>
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ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, buradan şehir merkezine yürüdü.

<p>Göstericiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.</p>
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Göstericiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.

<p>Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için yürüdü.</p>
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Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için yürüdü.

<p>İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.</p>
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İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.

<p>Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.</p>
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Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.

<p>Göstericiler savaş ve insanlık suçu İşleyen İsrail'e nefretlerini dile getirdi.</p>
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Göstericiler savaş ve insanlık suçu İşleyen İsrail'e nefretlerini dile getirdi.

<p>Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Kanada'nın çeşitli şehirlerinde de devam etti. </p>
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Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Kanada'nın çeşitli şehirlerinde de devam etti.

<p>Batılı hükümetlerin İsrail'e desteklerine rağmen insanlar Filistin'de zulme uğrayan halka desteklerini gösterdi.</p>
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Batılı hükümetlerin İsrail'e desteklerine rağmen insanlar Filistin'de zulme uğrayan halka desteklerini gösterdi.

<p>Kanadalı göstericiler yaptıkları eylemlerle Filistin'e umut olmak istedi.</p>
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Kanadalı göstericiler yaptıkları eylemlerle Filistin'e umut olmak istedi.
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