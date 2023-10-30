İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor.
Kanada'nın Ottava ve Toronto kentlerinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Gösterilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, buradan şehir merkezine yürüdü.
Göstericiler bayrak ve pankart taşıyarak slogan attı.
Göstericiler saatlerce mazlum Gazze halkı için yürüdü.
İşgalci İsrail'in yoğun hava saldırıları göstericiler tarafından kınandı.
Gıda, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum Filistin halkı için pankartlar açıldı.
Göstericiler savaş ve insanlık suçu İşleyen İsrail'e nefretlerini dile getirdi.
Bütün dünyadan yükselen Filistin'e destek gösterileri Kanada'nın çeşitli şehirlerinde de devam etti.
Batılı hükümetlerin İsrail'e desteklerine rağmen insanlar Filistin'de zulme uğrayan halka desteklerini gösterdi.
Kanadalı göstericiler yaptıkları eylemlerle Filistin'e umut olmak istedi.