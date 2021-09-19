Milli oyuncu Merih Demiral, yeni takımı Atalanta ile Salernitana karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Merih Demiral'ın Djuric ile girdiği mücadele sonrası kaşı açıldı.
Kararı beğenmeyen Milli oyuncu, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.
Merih Demiral'a ilk müdahale sahada yapıldı ve bandaj sarıldı fakat kan akışı devam etti. Formasında da kan lekeleri oluştu.
Devre arasında Merih Demiral yerini Djimsiti'ye bırakmak zorunda kaldı.
Maçın ardından Merih Demiral sosyal medya hesabından kaşına atılan dikişlerin olduğu bir fotoğraf paylaştı. 'Bunun ardından sarı kart gördüm...!' ifadelerini kullandı. Milli oyuncuya 'Geçmiş olsun' mesajları gönderildi.