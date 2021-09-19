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Kanlar içinde kalan Merih Demiral maçı tamamlayamadı

Kanlar içinde kalan Merih Demiral maçı tamamlayamadı
19 Eylül 2021 Pazar

Atalanta'nın stoperi Merih Demiral, takımının Salernitana ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı. İkili mücadele sırasında Djuric'in dirsek darbesiyle kaşı açılan Merih, hakemden de sarı kart gördü. Kanlar içinde kalan Demiral, mücadeleyi tamamlayamadı.

<p>Milli oyuncu Merih Demiral, yeni takımı Atalanta ile Salernitana karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.</p>
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Milli oyuncu Merih Demiral, yeni takımı Atalanta ile Salernitana karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

<p>Merih Demiral'ın Djuric ile girdiği mücadele sonrası kaşı açıldı. </p>
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Merih Demiral'ın Djuric ile girdiği mücadele sonrası kaşı açıldı.

<p>Kararı beğenmeyen Milli oyuncu, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.</p>
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Kararı beğenmeyen Milli oyuncu, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı.

<p>Merih Demiral'a ilk müdahale sahada yapıldı ve bandaj sarıldı fakat kan akışı devam etti. Formasında da kan lekeleri oluştu.</p>
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Merih Demiral'a ilk müdahale sahada yapıldı ve bandaj sarıldı fakat kan akışı devam etti. Formasında da kan lekeleri oluştu.

<p>Devre arasında Merih Demiral yerini Djimsiti'ye bırakmak zorunda kaldı.</p>
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Devre arasında Merih Demiral yerini Djimsiti'ye bırakmak zorunda kaldı.

<p>Maçın ardından Merih Demiral sosyal medya hesabından kaşına atılan dikişlerin olduğu bir fotoğraf paylaştı. <b>'Bunun ardından sarı kart gördüm...!' </b>ifadelerini kullandı. Milli oyuncuya 'Geçmiş olsun' mesajları gönderildi.</p>
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Maçın ardından Merih Demiral sosyal medya hesabından kaşına atılan dikişlerin olduğu bir fotoğraf paylaştı. 'Bunun ardından sarı kart gördüm...!' ifadelerini kullandı. Milli oyuncuya 'Geçmiş olsun' mesajları gönderildi.

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