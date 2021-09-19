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Maçın ardından Merih Demiral sosyal medya hesabından kaşına atılan dikişlerin olduğu bir fotoğraf paylaştı. 'Bunun ardından sarı kart gördüm...!' ifadelerini kullandı. Milli oyuncuya 'Geçmiş olsun' mesajları gönderildi.