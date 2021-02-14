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  • Kar kış dinlemedi, Arena'da inanılmaz görüntüler... 'Daha senin için ne yapabilirim Mustafa ağabey'

Kar kış dinlemedi, Arena'da inanılmaz görüntüler... 'Daha senin için ne yapabilirim Mustafa ağabey'

Kar kış dinlemedi, Arena'da inanılmaz görüntüler... 'Daha senin için ne yapabilirim Mustafa ağabey'
14 Şubat 2021 Pazar

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında son dakikalarda Muhammed'in penaltıdan attığı golle galip geldiği maçta, Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi mücadeleye damga vurdu.

<p>Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la Kasımpaşa'nın karşılaştığı mücadele İstanbul'da yağan kar nedeniyle çok zor şartlar altında oynandı.</p>
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la Kasımpaşa'nın karşılaştığı mücadele İstanbul'da yağan kar nedeniyle çok zor şartlar altında oynandı.

<p>TT Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken sarı kırmızılılar 87'de Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. </p>
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TT Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken sarı kırmızılılar 87'de Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı.

<p>Kar yağışı nedeniyle zemin bir hayli ağırlaşırken penaltı noktasının kar ve çamurla kaplı olması Galatasaraylı futbolcuları harekete geçirdi.</p>
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Kar yağışı nedeniyle zemin bir hayli ağırlaşırken penaltı noktasının kar ve çamurla kaplı olması Galatasaraylı futbolcuları harekete geçirdi.

<p>Sarı kırmızılılarda Marcao ve Onyekuru, Mostafa Muhammed'in kullanacağı atış öncesinde penaltı noktasını elleriyle temizleyerek Mısırlı golcünün rahat bir vuruş yapmasını sağladı.</p>
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Sarı kırmızılılarda Marcao ve Onyekuru, Mostafa Muhammed'in kullanacağı atış öncesinde penaltı noktasını elleriyle temizleyerek Mısırlı golcünün rahat bir vuruş yapmasını sağladı.

<p>Topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı filelerle buluştururken Marcao ve Onyekuru'nun çabası objektiflere yansıdı.</p>
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Topun başına geçen Muhammed, meşin yuvarlağı filelerle buluştururken Marcao ve Onyekuru'nun çabası objektiflere yansıdı.

<p><b>ONYEKURU'DAN MUHAMMED'E: 'ÇAYINI İÇ VE KEYFİNE BAK'</b><br></p>
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ONYEKURU'DAN MUHAMMED'E: 'ÇAYINI İÇ VE KEYFİNE BAK'

<p>Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onyekuru,..</p>
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Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onyekuru,..

<p>'Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim? Mustafa ağabey, çayını iç ve keyfine bak...' mesajını paylaştı.</p>
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'Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim? Mustafa ağabey, çayını iç ve keyfine bak...' mesajını paylaştı.

<p>Galatasaray 2-1'lik galibiyetin ardından Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.</p>
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Galatasaray 2-1'lik galibiyetin ardından Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.

<p>Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. </p>
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Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

<p>İşte o görüntüler...</p>
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İşte o görüntüler...

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