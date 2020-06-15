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'Hadrianaupolis, Anadolu için çok önemli bir noktadadır. Milattan önce 1. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden bir tarihi süreci gösteren en önemli unsur Hadrianaupolis'tir. Bir yandan kazılar devam ederken bir yandan da Kilise-C'nin üstü kapatılarak, tabanlarındaki mozaikleri sergilemeye başladık. Bunun yanında gün yüzüne çıkartılan 14 dağınık kamu yapısı ile diğer tür yapılar da gezilebiliyor. Elbette önceliğimiz korumak, ancak bir taraftan da turizme açılması gerekli bu alanın. Hadrianaupolis Antik Kenti'nin ören yerine dönüştürülerek turizme açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduk. Bu süreç tamamlandığında şimdikinden daha çok turiste ev sahipliği yapacak.'