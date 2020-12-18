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  • Karagümrük maçında Fatih Terim çılgına döndü! Çok sert sözler: Terbiyesiz, ahlaksız...

Karagümrük maçında Fatih Terim çılgına döndü! Çok sert sözler: Terbiyesiz, ahlaksız...

Karagümrük maçında Fatih Terim çılgına döndü! Çok sert sözler: Terbiyesiz, ahlaksız...
18 Aralık 2020 Cuma

Galatasaray 13. haftanın açılış maçında Karagümrük'e konuk oldu. Maçta teknik direktör Fatih Terim kırmızı kartla oyundan atıldı.

<p>Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.</p>
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Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

<p><br></p><p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.</p>
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

<p>Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.</p>
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Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

<p>Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.</p>
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Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

<p>Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi. </p>
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Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi. 

<p>İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti. </p>
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İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti. 

<p>Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.</p>
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Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.

<p>Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Fatih Karagümrük (4); bu zaman diliminde henüz gol yemeyen üç ekipten biri ise Galatasaray (Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte).</p>
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Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Fatih Karagümrük (4); bu zaman diliminde henüz gol yemeyen üç ekipten biri ise Galatasaray (Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte).

<p><b>GALATASARAY'DA BİR İLK </b></p><p>Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.</p>
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GALATASARAY'DA BİR İLK

Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

<p><b>GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN 11 FAUL </b></p><p>Galatasaray bu sezon en fazla sayıda faul yaptığı ilk yarıyı geride bıraktı. Sarı kırmızılı oyuncular ilk yarıda 11 faul yaptı.</p>
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GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN 11 FAUL

Galatasaray bu sezon en fazla sayıda faul yaptığı ilk yarıyı geride bıraktı. Sarı kırmızılı oyuncular ilk yarıda 11 faul yaptı.

<p><b>TERİM ÖFKELENDİ </b></p><p>Mücadelenin ilk yarısında istenilen gol pozisyonlarını bulamayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim öfkelendi.</p>
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TERİM ÖFKELENDİ

Mücadelenin ilk yarısında istenilen gol pozisyonlarını bulamayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim öfkelendi.

<p>Oyunun çok durmasına sinirlenen tecrübeli teknik adam, ofsayt pozisyonu sonrası ise adeta çılgına döndü.</p>
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Oyunun çok durmasına sinirlenen tecrübeli teknik adam, ofsayt pozisyonu sonrası ise adeta çılgına döndü.

<p><b>4. HAKEMİN YANINA GİDİP... </b></p><p>Mücadelenin 28. dakikasında Fatih Terim, maçın 4.hakemine büyük tepki gösterdi.</p>
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4. HAKEMİN YANINA GİDİP...

Mücadelenin 28. dakikasında Fatih Terim, maçın 4.hakemine büyük tepki gösterdi.

<p><b>'HOCAM YETER ARTIK' </b></p><p>Terim, Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip 'Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi.</p>
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'HOCAM YETER ARTIK'

Terim, Karagümrük’ün atağının ofsayt olduğunu belirtip 'Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

<p><b>TERİM'E ÖNCE UYARI SONRA KIRMIZI KART </b></p><p>Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, mücadelenin 58. dakikasında kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim'i sakin olması yönünde uyardı.</p>
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TERİM'E ÖNCE UYARI SONRA KIRMIZI KART

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, mücadelenin 58. dakikasında kenarda itirazlarda bulunan Fatih Terim'i sakin olması yönünde uyardı.

<p><b>TERİM'E KIRMIZI KART ÇIKTI </b></p><p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 69. dakikada kırmızı kart gördü.</p>
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TERİM'E KIRMIZI KART ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 69. dakikada kırmızı kart gördü.

<p><b>'SEN FUTBOLU BİLMİYORSUN...' </b></p><p>İtirazları sonrası kırmızı kart gören Terim, hakeme 'Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın.' sözleriyle tepki gösterdi.</p>
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'SEN FUTBOLU BİLMİYORSUN...'

İtirazları sonrası kırmızı kart gören Terim, hakeme 'Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın.' sözleriyle tepki gösterdi.

<p><b>'TERBİYESİZ, AHLAKSIZ...' </b></p><p>Kırmızı kart sonrası çok öfkelenen Terim, Öğretmenoğlu'na 'Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu' şeklinde tepki göstermeye devam etti.</p>
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'TERBİYESİZ, AHLAKSIZ...'

Kırmızı kart sonrası çok öfkelenen Terim, Öğretmenoğlu'na 'Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu' şeklinde tepki göstermeye devam etti.

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