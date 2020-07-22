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Karagümrük yanıyor! Play-Off maçında olay, TFF kabul etmedi

Karagümrük yanıyor! Play-Off maçında olay, TFF kabul etmedi
22 Temmuz 2020 Çarşamba

TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük ve Akhisarspor tam 6 golün atıldığı maçta 3-3 berabere kaldı. Maça taraftarlar damga vurdu.

<p>Fatih Karagümürk, TFF 1.Lig play-off ilk maçında Akhisarspor ile sahasında karşılaşırken taraftarlar takımlarını yanlız bırakmadı. </p>
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Fatih Karagümürk, TFF 1.Lig play-off ilk maçında Akhisarspor ile sahasında karşılaşırken taraftarlar takımlarını yanlız bırakmadı. 

<p>Süper Lig hedefi ile maça çıkan Fatih Karagümrük'te Vefa stadı yakınında toplanan taraftarla sosyal mesafeye dikkat etmeden takımlarını destekledi. </p>
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Süper Lig hedefi ile maça çıkan Fatih Karagümrük'te Vefa stadı yakınında toplanan taraftarla sosyal mesafeye dikkat etmeden takımlarını destekledi. 

<p>Öğrenilen bilgiye göre yaklaşık 2 bin taraftarın gelmesi üzerine Akhisarspor TFF'ye başvurdu ancak kabul görmedi. </p>
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Öğrenilen bilgiye göre yaklaşık 2 bin taraftarın gelmesi üzerine Akhisarspor TFF'ye başvurdu ancak kabul görmedi. 

<p>İşte detaylar..</p>
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İşte detaylar..

<p>Süper Lig hedefi ile maça çıkan Fatih Karagümrük'te Vefa stadı yakınında toplanan taraftarla sosyal mesafeye dikkat etmeden takımlarını destekledi. Yaklaşık 2 bin taraftarın olduğu bildirildi</p>
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Süper Lig hedefi ile maça çıkan Fatih Karagümrük'te Vefa stadı yakınında toplanan taraftarla sosyal mesafeye dikkat etmeden takımlarını destekledi. Yaklaşık 2 bin taraftarın olduğu bildirildi

<p>Fatih Karagümrük kulüp yönetimi de sınırlı tribün imkanları ile takımlarını desteklerken rakip Akhisarspor yöneticileri TFF'ye başvuru yaptığı öğrenildi. </p>
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Fatih Karagümrük kulüp yönetimi de sınırlı tribün imkanları ile takımlarını desteklerken rakip Akhisarspor yöneticileri TFF'ye başvuru yaptığı öğrenildi. 

<p>Maç öncesi bu koşullarda maçın oynanamayacağı başvurusu yapılırken TFF bu talebi kabul etmedi</p>
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Maç öncesi bu koşullarda maçın oynanamayacağı başvurusu yapılırken TFF bu talebi kabul etmedi

<p>Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural'a saha dışından yabancı maddelerin geldiği öğrenildi</p>
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Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural'a saha dışından yabancı maddelerin geldiği öğrenildi

<p>Karagümrük son dakikada yıkıldı</p>
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Karagümrük son dakikada yıkıldı

<p>90+6'da gelen golle Akhisarspor karşılaşmayı 3-3 tamamladı. </p>
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90+6'da gelen golle Akhisarspor karşılaşmayı 3-3 tamamladı. 

<p>Karşılaşmadan görüntüler...</p>
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Karşılaşmadan görüntüler...

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