7 / 15



Fatih Hocamızın da takımın da çok gergin olduğunu gördüm. 4. hakem birkaç kez uyardı, orta hakem de uyardı. Sonrasında neden attı bilmiyorum. Antrenörler isyan edebilirler ama Fatih Terim gibi bir hocanın oyunda kalması lazım. Hocanın bu gerginliği, hakemi dağıttı. Hakem Roco'yu uyarmadı, hemen yapıştırdı ikinci sarı kartı. Hakemle dalga geçti Roco, gördü kartı. Ama Arda'ya göstermedi, Arda da ikinci sarı için uğraştı bayağı.