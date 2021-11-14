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Karşıyaka taraftarı çıldırdı! Futbolculara böyle hesap sordular

Karşıyaka taraftarı çıldırdı! Futbolculara böyle hesap sordular
14 Kasım 2021 Pazar

TFF 3. Lig 3. Grup üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme hattına yaklaşan Karşıyaka, Modafen ile evinde 1-1 berabere kaldığı maç sonrası taraftarından büyük tepki gördü.

<p>TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, iç sahada Modafen'le de 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. </p>
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, iç sahada Modafen'le de 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

<p>İzmir Atatürk Stadı'nda yalnız 310 taraftarın izlediği maçta 3 topu da direkten dönen Kaf-Kaf'ın 53'üncü dakikada Abdülkadir'le bulduğu gole konuk ekip 71'inci dakikada Emin Kaan'la karşılık verdi. </p>
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İzmir Atatürk Stadı'nda yalnız 310 taraftarın izlediği maçta 3 topu da direkten dönen Kaf-Kaf'ın 53'üncü dakikada Abdülkadir'le bulduğu gole konuk ekip 71'inci dakikada Emin Kaan'la karşılık verdi.

<p>Grupta şampiyonluk hedeflerken 12 haftada 13 puanla zirvenin 15, Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da taraftarlar maç sonunda futbolcuları yuhaladı. </p>
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Grupta şampiyonluk hedeflerken 12 haftada 13 puanla zirvenin 15, Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da taraftarlar maç sonunda futbolcuları yuhaladı.

<p>Uzun süre tribünden çıkmayıp kaptan Mustafa Aşan'dan takımı tribüne getirmesini isteyen yeşil-kırmızılılar, soyunma odasından gelen futbolculara tepki gösterdi. </p>
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Uzun süre tribünden çıkmayıp kaptan Mustafa Aşan'dan takımı tribüne getirmesini isteyen yeşil-kırmızılılar, soyunma odasından gelen futbolculara tepki gösterdi.

<p>Teknik Direktör Ahmet Taşyürek de bu esnada tribünün önüne gelip taraftarı yatıştırarak başarı sözü verdi, takıma güvenmelerini istedi.</p>
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Teknik Direktör Ahmet Taşyürek de bu esnada tribünün önüne gelip taraftarı yatıştırarak başarı sözü verdi, takıma güvenmelerini istedi.

<p>7'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Burak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleciyi geçip yan direkte patladı.</p>
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7'nci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Burak'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleciyi geçip yan direkte patladı.

<p>9'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında Namık Barış sol çaprazdan hareketlenip ceza sahasına girerek vurdu, kaleci Reşat topu son anda kornere çeldi.</p>
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9'uncu dakikada gelişen Karşıyaka atağında Namık Barış sol çaprazdan hareketlenip ceza sahasına girerek vurdu, kaleci Reşat topu son anda kornere çeldi.

<p>17'nci dakikada ev sahibi yine golden oldu. Ertuğrul'un sağ kanattan ortasında ön direkte Okan'ın şutu üst direkten dönüp çizgiden sekti. Dönen topu defans kale önünden uzaklaştırırken, Karşıyakalı futbolcuların gol itirazı hakemin kararını değiştirmedi.</p>
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17'nci dakikada ev sahibi yine golden oldu. Ertuğrul'un sağ kanattan ortasında ön direkte Okan'ın şutu üst direkten dönüp çizgiden sekti. Dönen topu defans kale önünden uzaklaştırırken, Karşıyakalı futbolcuların gol itirazı hakemin kararını değiştirmedi.

<p>İlk yarı golsüz bitti.</p>
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İlk yarı golsüz bitti.

<p>53'üncü dakikada Karşıyaka aradığı golü buldu. İhsan Furkan'ın ortasında Namık Barış'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi. Sağ köşeden Ertuğrul'un kullandığı korneri Abdülkadir kafayla ağlara yolladı: 1-0.</p>
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53'üncü dakikada Karşıyaka aradığı golü buldu. İhsan Furkan'ın ortasında Namık Barış'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi. Sağ köşeden Ertuğrul'un kullandığı korneri Abdülkadir kafayla ağlara yolladı: 1-0.

<p>71'inci dakikada skor eşitlendi. Emrecan'ın sol kanattan kullandığı korneri ceza sahasında Emin Kaan kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.</p>
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71'inci dakikada skor eşitlendi. Emrecan'ın sol kanattan kullandığı korneri ceza sahasında Emin Kaan kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

<p>76'ncı dakikada Karşıyaka yine direğe takıldı. Ertuğrul pasında Barış Sungur'un penaltı noktasından şutu üst direkten döndü.</p>
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76'ncı dakikada Karşıyaka yine direğe takıldı. Ertuğrul pasında Barış Sungur'un penaltı noktasından şutu üst direkten döndü.

<p>Maç başka gol olmayınca 1-1 sonuçlandı.</p>
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Maç başka gol olmayınca 1-1 sonuçlandı.

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