Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 290 dönüm arsa üzerine kuruldu. Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alan şehir hastanesi olarak planlandı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin toplam kapalı alanı 302 bin metrekare, yatak kapasitesi ise bin 105. Planlanan yatak kapasitesi ilk olarak bin 72'ydi. Kapasite daha sonra bin 105'e çıkarıldı.
Hastanede poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlı olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.
'Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapacağız' ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, Erdoğan'ın Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Törenindeki konuşmasından bölümler yer aldı.
Paylaşımda, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine ilişkin grafikte, 'Dünyada Amerikan LEED ve Dünya Bankası EDGE 'yeşil bina' konsepti sertifikalarının her ikisine sahip tek hastane' bilgisine yer verildi.
Grafikte ayrıca, hastanede 858 hekim ve 1077 hemşirenin görev yaptığı, 855 deprem izolatörü, 1105 yatak kapasitesi, 145 yoğun bakım, 250 poliklinik, 45 ameliyathane ve 110 acil müşahede yatağı bulunduğu kaydedildi.
BAKAN KOCA'DAN KARTAL ŞEHİR HASTANESİ PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Hazırlıkları tamamlanan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, COVID-19 sebebiyle ertelenmişti. Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun' paylaşımında bulundu.
İŞTE DEV PROJEDEN KARELER...