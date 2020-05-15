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“Dearborn’da her yıl Noel zamanı, en iyi ışıklı ev süsleme yarışması yapılıyor. Biz de özellikle Kovid-19 salgını döneminde niye ‘Ramazan ışıkları’ yarışması yapmayalım diye düşündük. Son birkaç yıldır bazı Müslüman aileler ramazanda zaten bu ülkede farkındalık oluşturmak için benzer süslemeler yapıyordu. Michigan Müslüman Toplumu Konseyi ve Ramazan Sahur Festivali sivil toplum kuruluşları ile ortak bir komite oluşturarak bu yarışmayı başlattık.”