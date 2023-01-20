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Kasetçilerin Edirne'deki son temsilcisi Kalıpçinden, 'Dükkanımız 1975 yılında babamız tarafından faaliyete geçiyor ve kesintisiz olarak biz de devam ettiriyoruz. Babam dükkanı ilk plakçı olarak açıyor, ondan sonra kasetçi olarak devam ediyor. 2000'li yıllardan sonra CD sektörü ağırlık kazandı.