Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brecka (kendi kalesine), 20. dakikada Karamoh ve 27. dakikada penaltıdan Pesic kaydetti.
Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 32. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.
Konuk ekipte 90+4. dakikada Hedenstad takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ardından Biglia da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI
Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber, protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi.
Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi.
Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.
İşte Kasımpaşa-Karagümrük maçından kareler...