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  • Kasımpaşa-Karagümrük maçında olay! Serkan Reçber taraftarla tartıştı

Kasımpaşa-Karagümrük maçında olay! Serkan Reçber taraftarla tartıştı

Kasımpaşa-Karagümrük maçında olay! Serkan Reçber taraftarla tartıştı
21 Kasım 2021 Pazar

Kasımpaşa'nın kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildiği 'Haliç Derbisi'nde tribünde tatsız olaylar yaşandı. İşte Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'in başrolünde olduğu tartışmanın detayları...

<p>Süper Lig'in 13. haftasında <b>Kasımpaşa</b>, sahasında <b>Fatih Karagümrük</b>'e 3-1 mağlup oldu. <br></p>
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Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

<p>Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada <b>Brecka </b>(kendi kalesine), 20. dakikada <b>Karamoh </b>ve 27. dakikada penaltıdan <b>Pesic </b>kaydetti. </p>
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Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brecka (kendi kalesine), 20. dakikada Karamoh ve 27. dakikada penaltıdan Pesic kaydetti.

<p>Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 32. dakikada <b>Yusuf Erdoğan</b>'dan geldi. </p>
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Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 32. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi.

<p>Konuk ekipte 90+4. dakikada <b>Hedenstad</b> takımını 10 kişi bıraktı. </p>
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Konuk ekipte 90+4. dakikada Hedenstad takımını 10 kişi bıraktı.

<p>Karşılaşmanın ardından <b>Biglia </b>da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.</p>
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Karşılaşmanın ardından Biglia da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

<p><b>SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI</b></p><p><br></p><p>Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı.</p>
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SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI


Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı.

<p>Kasımpaşa Sportif Direktörü <b>Serkan Reçber,</b> protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi. </p>
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Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber, protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi.

<p>Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi. </p>
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Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi.

<p>Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.</p>
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Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.

<p>İşte Kasımpaşa-Karagümrük maçından kareler...</p>
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İşte Kasımpaşa-Karagümrük maçından kareler...

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