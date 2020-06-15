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  • Kavga ettiği adama arabayla çarptı... Talihsiz adam metrelerce havalandı!

Kavga ettiği adama arabayla çarptı... Talihsiz adam metrelerce havalandı!

Kavga ettiği adama arabayla çarptı... Talihsiz adam metrelerce havalandı!
15 Haziran 2020 Pazartesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi kavga ettiği kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladı. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan sürücü kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı. Otomobilin kişiye çarpma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

<p>Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi.</p>
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Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi.

<p>Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü.  </p>
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Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü.  

<p>Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı.</p>
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Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı.

<p>Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. </p>
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Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. 

<p> Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. </p>
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 Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. 

<p>Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı.</p>
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Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı.

<p>Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.</p>
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Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

<p>Jandarma, kaçan sürücüyü olay yeri yakınlarında yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.</p>
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Jandarma, kaçan sürücüyü olay yeri yakınlarında yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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