Süper Lig'de Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar...
EVİNDE ÜST ÜSTE 4 KEZ YENİLMEDİ
Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, bugüne kadar siyah-beyazlı rakibi karşısında üst üste dört iç saha yenilgisi almadı. Lig tarihinde sarı-kırmızılıları üst üste dört dış saha karşılaşmasında mağlup etmeyi başaran sadece iki takım bulunuyor: Fenerbahçe ve Galatasaray.
SON 7 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI
Kayserispor ile oynadığı son 19 Süper Lig maçındaki tek yenilgisini Temmuz 2020'de deplasmanda alan Beşiktaş (15G 3B), son yedi karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı.
LİGDE DEVAM EDEN EN UZUN HASRET
Süper Lig'de dokuz haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor (2B 7M), ligde devam eden en uzun hasretin sahibi. Sarı-kırmızılılar, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2020-Ocak 2021 arasındaki 11 karşılaşmalık süreçte yaşadı (Bayram Bektaş & Samet Aybaba).
EN SON 1996 YILINDA
Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş, bu şekilde üst üste üç yenilgi aldığı son süreci Nisan-Ağustos 1996 arasında yaşadı.
İSTANBUL EKİPLERİNE ÜST ÜSTE 3 KEZ
İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor, bugüne kadar tek sezonda İstanbullu rakiplerinden üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.
EN AZ GOL ATAN VE EN ÇOK İZİN VEREN
Süper Lig'in 2023/24 sezonunda ceza sahası dışından en az gol atan takım Kayserispor (1), bu bölgeden en fazla gole izin veren ekip ise Beşiktaş (12).
EN FAZLA MAĞLUP OLDUĞU TAKIM
Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan Kayserispor oyuncusu konumundaki Miguel Cardoso (4), gol pası verdiği dört karşılaşmada da yenilgi almadı (2G 2B). Cardoso'nun Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile birlikte en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri Beşiktaş (4).
SADECE 2 TEKNİK ADAM VAR
Fernando Santos, Süper Lig kariyerinde görev yaptığı ilk iki deplasman maçından puan çıkaramadı. Beşiktaş tarihinde çıktığı ilk üç dış saha karşılaşmasından mağlup ayrılan sadece iki teknik direktör bulunuyor: Abdullah Avcı (2019) ve Milos Milutinovic (1977).
EN DÜŞÜK ORANDAKİ KALECİ
Bu sezon Süper Lig'de %62'lik kurtarış yüzdesi yakalayabilen Mert Günok, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir sezonda en düşük oranda kalan Beşiktaş kalecisi konumunda (en az 10 maç).
FİLELERİ EN SIK HAVALANDIRAN İSİM
Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana Beşiktaş formasıyla en az beş golü bulunan oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim, 99 dakikada bir gol atan Semih Kılıçsoy (692 dakika, 7 gol).