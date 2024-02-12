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EN FAZLA MAĞLUP OLDUĞU TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan Kayserispor oyuncusu konumundaki Miguel Cardoso (4), gol pası verdiği dört karşılaşmada da yenilgi almadı (2G 2B). Cardoso'nun Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile birlikte en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri Beşiktaş (4).