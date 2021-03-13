Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.
Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.
HAKEME BÜYÜK TEPKİ
İlk yarıdaki pozisyonda Mustafa Muhammed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye faul bekleyen Kayserispor yan hakeme itirazda bulundu.
42. dakikada Halis Özkahya'nın taç kararından sonra Kayserispor yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Uğur Demirok, itirazlar sonrası yedek kulübesinden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
TARTIŞMA ÇIKTI
Orta hakem Halis Özkahya'nın da taç kararının ardından Kayseri kulübesiyle Galatasaraylı Muhammed'in ve o bölgede olan Yedlin arasında tartışma başladı.
FATİH TERİM YATIŞTIRDI
Tartışmanın ardından Galatasaray kulübesi de o bölgeye gidince gerginlik büyüdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise her iki tarafı da yatıştırdı ve çok daha fazla büyüme ihtimali olan tartışma son buldu.
'HERKES BU TARAFA'
Terim'in yardımcılarına ve futbolcularına 'Herkes bu tarafa...' demesi de dikkat çekti.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
9. dakikada Yedlin'in ortasında Emre Akbaba kafayı vurdu Doğan gole izin vermedi. Atağın devamında oluşan karambolde Gedson'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.
ONYEKURU SAHNEDE
Oyuna sonradan dahil olan Henry Onyekuru attığı 2 golle hem takımını rahatlattı hem de şovunu yaptı.