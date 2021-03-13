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  • Kayserispor-Galatasaray maçında gerginlik! Fatih Terim'in sözleri canlı yayında duyuldu: Halis Özkahya'ya tepki...

Kayserispor-Galatasaray maçında gerginlik! Fatih Terim'in sözleri canlı yayında duyuldu: Halis Özkahya'ya tepki...

Kayserispor-Galatasaray maçında gerginlik! Fatih Terim'in sözleri canlı yayında duyuldu: Halis Özkahya'ya tepki...
13 Mart 2021 Cumartesi

Kayserispor-Galatasaray maçına ilk yarıdaki pozisyon damga vurdu. Kayserispor hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterirken iki takım arasında gerginlik çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim...

<p>Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı. </p>
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Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.

<p>Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı. </p>
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Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

<p><b>HAKEME BÜYÜK TEPKİ </b><br></p>
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HAKEME BÜYÜK TEPKİ

<p>İlk yarıdaki pozisyonda Mustafa Muhammed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye faul bekleyen Kayserispor yan hakeme itirazda bulundu. </p>
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İlk yarıdaki pozisyonda Mustafa Muhammed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye faul bekleyen Kayserispor yan hakeme itirazda bulundu.

<p>42. dakikada Halis Özkahya'nın taç kararından sonra Kayserispor yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Uğur Demirok, itirazlar sonrası yedek kulübesinden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.</p>
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42. dakikada Halis Özkahya'nın taç kararından sonra Kayserispor yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Uğur Demirok, itirazlar sonrası yedek kulübesinden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

<p><b>TARTIŞMA ÇIKTI </b><br></p>
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TARTIŞMA ÇIKTI

<p>Orta hakem Halis Özkahya'nın da taç kararının ardından Kayseri kulübesiyle Galatasaraylı Muhammed'in ve o bölgede olan Yedlin arasında tartışma başladı.<br></p>
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Orta hakem Halis Özkahya'nın da taç kararının ardından Kayseri kulübesiyle Galatasaraylı Muhammed'in ve o bölgede olan Yedlin arasında tartışma başladı.

<p><b>FATİH TERİM YATIŞTIRDI</b><br></p>
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FATİH TERİM YATIŞTIRDI

<p>Tartışmanın ardından Galatasaray kulübesi de o bölgeye gidince gerginlik büyüdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise her iki tarafı da yatıştırdı ve çok daha fazla büyüme ihtimali olan tartışma son buldu.</p>
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Tartışmanın ardından Galatasaray kulübesi de o bölgeye gidince gerginlik büyüdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise her iki tarafı da yatıştırdı ve çok daha fazla büyüme ihtimali olan tartışma son buldu.

<p><b>'HERKES BU TARAFA'</b><br></p><p><br></p>
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'HERKES BU TARAFA'


<p>Terim'in yardımcılarına ve futbolcularına 'Herkes bu tarafa...' demesi de dikkat çekti.</p>
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Terim'in yardımcılarına ve futbolcularına 'Herkes bu tarafa...' demesi de dikkat çekti.

<p><b>GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI</b><br></p><p>9. dakikada Yedlin'in ortasında Emre Akbaba kafayı vurdu Doğan gole izin vermedi. Atağın devamında oluşan karambolde Gedson'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.</p>
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GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

9. dakikada Yedlin'in ortasında Emre Akbaba kafayı vurdu Doğan gole izin vermedi. Atağın devamında oluşan karambolde Gedson'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

<p><b>ONYEKURU SAHNEDE</b><br></p>
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ONYEKURU SAHNEDE

<p>Oyuna sonradan dahil olan Henry Onyekuru attığı 2 golle hem takımını rahatlattı hem de şovunu yaptı.</p>
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Oyuna sonradan dahil olan Henry Onyekuru attığı 2 golle hem takımını rahatlattı hem de şovunu yaptı.

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