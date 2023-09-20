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'Bu sezonun çalışmalarını kent merkezinde yer alan oldukça büyük olan bir tapınakta yürüttük. Burasının ayrıntılı şekilde bilgilerine ulaşmaya çalıştık. Kazı sezonunun son bölümünde ise arşiv binasında çalışmaları yürüttük ve buradaki bilgiyi genişletmeye, daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Tapınak 2. yüzyıla tarihlenmekte ve o dönem bu bölgede imparatorlar tanrılarla aynı tutuluyordu ve burası da bir imparatora adanmış olan bir tapınak olsa gerek. Yaklaşık 70'e 40 metre ölçülerinde yani bölgenin yine en büyük tapınaklarından biri olması gerekiyor. Ne yazık ki antik dönemde tahribatı gerçekleşmiş, yine de günümüzde mimarlarla çalışıp rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki verilere dayanarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya çalışıyoruz.'