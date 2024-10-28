3 / 7



LA GAZETTA DELLO SPORT: 'Inter-Juve, ne muhteşem bir gösteri! Sekiz gol, başarı, penaltılar ve hatalar. Ama kahraman Yıldız'





'Kenan Yıldız 61. dakikada oyuna girdi ve oyunu değiştirdi. Del Piero, San Siro'da Inter'e karşı gol attıktan sonra dillere destan kutlamayı 'icat etti'. Türk onu taklit etti. Böyle bir gecenin hayalini kurmuştu. Ancak Inter için durum acı oldu.'