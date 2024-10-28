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  • Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi! 'Juve'nin masalı ve Inter'in kabusu'

Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi! 'Juve'nin masalı ve Inter'in kabusu'

Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi! 'Juve'nin masalı ve Inter'in kabusu'
28 Ekim 2024 Pazartesi

Juventus'un 4-2 geriye düştüğü maçta sonradan oyuna girerek skora dengeyi getiren Kenan Yıldız İtalyan basınında gündem oldu. 62. dakikada oyuna giren ve 11 dakikada 2 gol atarak takımının 1 puan almasını sağlayan Kenan Yıldız için İtalyanlar 'Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi.' ifadelerini kullandılar. İşte detaylar...

<p>İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.</p>
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.

<p>Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Maçın ardından İtalyan basını, manşetlerine Kenan Yıldız'ı taşıdı. İşte İtalyan medyasında Kenan Yıldız yorumları...</p>
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Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Maçın ardından İtalyan basını, manşetlerine Kenan Yıldız'ı taşıdı. İşte İtalyan medyasında Kenan Yıldız yorumları...

<p><b>LA GAZETTA DELLO SPORT: 'Inter-Juve, ne muhteşem bir gösteri! Sekiz gol, başarı, penaltılar ve hatalar. Ama kahraman Yıldız'</b></p><p><br></p><p>'Kenan Yıldız 61. dakikada oyuna girdi ve oyunu değiştirdi. Del Piero, San Siro'da Inter'e karşı gol attıktan sonra dillere destan kutlamayı 'icat etti'. Türk onu taklit etti. Böyle bir gecenin hayalini kurmuştu. Ancak Inter için durum acı oldu.'</p>
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LA GAZETTA DELLO SPORT: 'Inter-Juve, ne muhteşem bir gösteri! Sekiz gol, başarı, penaltılar ve hatalar. Ama kahraman Yıldız'


'Kenan Yıldız 61. dakikada oyuna girdi ve oyunu değiştirdi. Del Piero, San Siro'da Inter'e karşı gol attıktan sonra dillere destan kutlamayı 'icat etti'. Türk onu taklit etti. Böyle bir gecenin hayalini kurmuştu. Ancak Inter için durum acı oldu.'

<p><b>LA REPUBBLICA: 'Yıldız sahaya girdi ve iki gol attı'</b></p><p><br></p><p>'Inter ile Juventus arasında San Siro'da muhteşem maç. İtalya derbisi inanılmaz bir 4-4'lük skorla sona erdi. Finalde Juventus, Kenan Yıldız'ın sahaya çıkmasıyla geri döndü. Henüz ligde gol atamayan 2005 doğumlu Türk, attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi.'</p>
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LA REPUBBLICA: 'Yıldız sahaya girdi ve iki gol attı'


'Inter ile Juventus arasında San Siro'da muhteşem maç. İtalya derbisi inanılmaz bir 4-4'lük skorla sona erdi. Finalde Juventus, Kenan Yıldız'ın sahaya çıkmasıyla geri döndü. Henüz ligde gol atamayan 2005 doğumlu Türk, attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi.'

<p><b>TUTTOSPORT: 'Kenan Yıldız'ın Juve masalı ve Inter'in kabusu'</b></p><p><br></p><p>'Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi. Bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde maça başlayan Juve'nin mücevheri, bu mücadeleye kişisel damgasını vurmak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Soldaki topu aldı, alan yarattı ve ardından topu Sommer'in üzerinden geçirdi. Türk sevindi ama çok polemikli bir şekilde. Belki de son haftalardaki eleştirilere yanıt vermek istedi.'</p>
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TUTTOSPORT: 'Kenan Yıldız'ın Juve masalı ve Inter'in kabusu'


'Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi. Bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde maça başlayan Juve'nin mücevheri, bu mücadeleye kişisel damgasını vurmak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Soldaki topu aldı, alan yarattı ve ardından topu Sommer'in üzerinden geçirdi. Türk sevindi ama çok polemikli bir şekilde. Belki de son haftalardaki eleştirilere yanıt vermek istedi.'

<p><b>SPORT MEDIASET: 'Kenan Yıldız yarım saati fenomen gibi geçirdi'</b></p><p><br></p><p>'Yıldız, Juventus'un ekstra adamı oldu ve ilk fırsatta attığı golle 4-3'lük skorla takımını maça ortak etti. Daha sonra çılgın golü atarak durumu 4-4 yaptı ve Juventus'u yeniden zirveye taşıdı.'</p>
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SPORT MEDIASET: 'Kenan Yıldız yarım saati fenomen gibi geçirdi'


'Yıldız, Juventus'un ekstra adamı oldu ve ilk fırsatta attığı golle 4-3'lük skorla takımını maça ortak etti. Daha sonra çılgın golü atarak durumu 4-4 yaptı ve Juventus'u yeniden zirveye taşıdı.'

<p><b>CALCIO MERCATO: 'Yıldız San Siro'da parlıyor'</b></p><p><br></p><p>'Kenan Yıldız, sorumluluk aldı, toplar, fırsatlar yakaladı. Juventus, genç yeteneği sayesinde hayata geri döndü.'</p>
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CALCIO MERCATO: 'Yıldız San Siro'da parlıyor'


'Kenan Yıldız, sorumluluk aldı, toplar, fırsatlar yakaladı. Juventus, genç yeteneği sayesinde hayata geri döndü.'
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