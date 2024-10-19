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  • Kenan Yıldız'dan büyük sıçrama! İşte piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular

Kenan Yıldız'dan büyük sıçrama! İşte piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular

Kenan Yıldız'dan büyük sıçrama! İşte piyasa değeri en yüksek Türk futbolcular
19 Ekim 2024 Cumartesi

Futbolcuların piyasa değeri güncellendi. A Milli Takım'ın genç futbolcusu Kenan Yıldız'ın kariyerindeki yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Son güncelleme ile birlikte genç oyuncu değerini 10 milyon euro yükseltti. Milli futbolcu böylece tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcuları listesinde 5 basamak birden yükseldi. İşte en yüksek piyasa değerine sahip milli yıldızlar...

<p>Milli takım ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.</p>
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Milli takım ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.

<p>Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon euro artırdı ve 40 milyon euro seviyesine ulaştı.</p>
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Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon euro artırdı ve 40 milyon euro seviyesine ulaştı.

<p>Böylece Kenan Yıldız, 'En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular' listesinde 5 basamak birden yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.</p>
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Böylece Kenan Yıldız, 'En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular' listesinde 5 basamak birden yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.

<p><b><u>İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular...</u></b></p>
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İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular...

<p><b>10- Merih Demiral: 30 milyon euro</b></p>
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10- Merih Demiral: 30 milyon euro

<p><b>9- Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro</b></p>
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9- Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro

<p><b>8- Ozan Kabak: 32 milyon euro</b></p>
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8- Ozan Kabak: 32 milyon euro

<p><b>7- Arda Turan: 35 milyon euro</b></p>
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7- Arda Turan: 35 milyon euro

<p><b>6- Cengiz Ünder: 35 milyon euro</b></p>
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6- Cengiz Ünder: 35 milyon euro

<p><b>5- Orkun Kökçü: 35 milyon euro</b></p>
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5- Orkun Kökçü: 35 milyon euro

<p><b>4- Kenan Yıldız: 40 milyon euro</b></p>
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4- Kenan Yıldız: 40 milyon euro

<p><b>3- Çağlar Söyüncü: 45 milyon euro</b></p>
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3- Çağlar Söyüncü: 45 milyon euro

<p><b>2- Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon euro</b></p>
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2- Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon euro

<p><b>1- Arda Güler: 45 milyon euro</b></p>
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1- Arda Güler: 45 milyon euro
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