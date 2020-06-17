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Kendi yavrularından ayırmadı...

Kendi yavrularından ayırmadı...
17 Haziran 2020 Çarşamba

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada bulunup eve getirilen tavşan yavrusuna, ailenin kedisi Sarıkız annelik yapıyor.

<p>İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde oturan 18 yaşındaki Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu yeni doğmuş yabani tavşan yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.</p>
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İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde oturan 18 yaşındaki Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu yeni doğmuş yabani tavşan yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.

<p>Karaoğlu, elleriyle beslediği ve Pamuk adını verdiği tavşanı, yeni doğum yapan evin kedisi Sarıkız'ın emzirdiğini görünce çok şaşırdı.</p>
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Karaoğlu, elleriyle beslediği ve Pamuk adını verdiği tavşanı, yeni doğum yapan evin kedisi Sarıkız'ın emzirdiğini görünce çok şaşırdı.

<p>Sarıkız, hem kendi yavrularına hem de Pamuk'a annelik yapıyor.</p>
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Sarıkız, hem kendi yavrularına hem de Pamuk'a annelik yapıyor.

<p>Kedilerle aynı anda Sarıkız'ı emen Pamuk, onlarla oyunlar oynayıp beraber uyuyor.</p>
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Kedilerle aynı anda Sarıkız'ı emen Pamuk, onlarla oyunlar oynayıp beraber uyuyor.

<p>Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır tarlalarında gezerken tavşan yavrusuyla karşılaştığını belirterek şöyle konuştu; </p>
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Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır tarlalarında gezerken tavşan yavrusuyla karşılaştığını belirterek şöyle konuştu; 

<p>Aç ve bitkin haldeydi. Eve getirdiğim yavruya Pamuk ismini verdik. </p>
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Aç ve bitkin haldeydi. Eve getirdiğim yavruya Pamuk ismini verdik. 

<p>Önce kendi imkanlarımla yiyecek verdim.</p>
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Önce kendi imkanlarımla yiyecek verdim.

<p>Daha sonra evimizin 14 yıllık kedisi Sarıkız'ın yavru tavşanı emzirdiğini gördüm.</p>
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Daha sonra evimizin 14 yıllık kedisi Sarıkız'ın yavru tavşanı emzirdiğini gördüm.

<p>Sarıkız, yeni doğum yaptı. </p>
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Sarıkız, yeni doğum yaptı. 

<p>Hem kendi yavrusuna hem de tavşana ayırt etmeden annelik yapıyor.</p>
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Hem kendi yavrusuna hem de tavşana ayırt etmeden annelik yapıyor.

<p>Her ikisi de evimizin birer parçası oldu.</p>
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Her ikisi de evimizin birer parçası oldu.

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