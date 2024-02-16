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'PORSUK ÇAYI'NA SU YILANI ATILIRSA ONLAR FARELERİ YER'



Vatandaş Bayram Soylu, 'Bence kötü, yani sakıncalı. Su yılanı var, insanı ısırmaz ve zehirli değil. Buraya onları atacaksın onları yer. Fareler yılanların besin zincirinde ilk başta geliyor. Tabii çevre temizliği çok önemli. Turistlerin en çok etkilendiği şartlardan birisi de çevre temizliği. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım' dedi.