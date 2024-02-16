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Kentin turistik noktasında fare istilası! Vatandaşlar isyan etti

Kentin turistik noktasında fare istilası! Vatandaşlar isyan etti
16 Şubat 2024 Cuma

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda ve çevresinde son günlerde fare popülasyonunun artışa geçmesi vatandaşlar endişelendiriyor.

<p>Turistlerin en uğrak noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın kenarlarındaki taşlarda ve boşluk alanlarda yaşayan fareler dikkat çekiyor. Özellikle İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında ve Adalar Bulvarı üzerinde yoğunlukta olduğu görülen fareler, oluşturdukları kötü görüntü ile hem vatandaşlara hem de turistlere rahatsızlık veriyor. </p>
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Turistlerin en uğrak noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın kenarlarındaki taşlarda ve boşluk alanlarda yaşayan fareler dikkat çekiyor. Özellikle İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında ve Adalar Bulvarı üzerinde yoğunlukta olduğu görülen fareler, oluşturdukları kötü görüntü ile hem vatandaşlara hem de turistlere rahatsızlık veriyor.

<p>Suyun içerisinde yüzen ve kuşlar için atılan yiyeceklerle beslenen farelere çözüm olarak Porsuk Çayı'na su yılanı atılması gibi ilginç öneriler sunan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyor.</p>
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Suyun içerisinde yüzen ve kuşlar için atılan yiyeceklerle beslenen farelere çözüm olarak Porsuk Çayı'na su yılanı atılması gibi ilginç öneriler sunan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyor.

<p><b>'PORSUK ÇAYI'NA SU YILANI ATILIRSA ONLAR FARELERİ YER'</b><br></p><p>Vatandaş Bayram Soylu, 'Bence kötü, yani sakıncalı. Su yılanı var, insanı ısırmaz ve zehirli değil. Buraya onları atacaksın onları yer. Fareler yılanların besin zincirinde ilk başta geliyor. Tabii çevre temizliği çok önemli. Turistlerin en çok etkilendiği şartlardan birisi de çevre temizliği. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım' dedi.</p>
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'PORSUK ÇAYI'NA SU YILANI ATILIRSA ONLAR FARELERİ YER'

Vatandaş Bayram Soylu, 'Bence kötü, yani sakıncalı. Su yılanı var, insanı ısırmaz ve zehirli değil. Buraya onları atacaksın onları yer. Fareler yılanların besin zincirinde ilk başta geliyor. Tabii çevre temizliği çok önemli. Turistlerin en çok etkilendiği şartlardan birisi de çevre temizliği. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi lazım' dedi.

<p><b>'YETKİLİLERDEN ÇALIŞMA BEKLİYORUZ'</b><br></p><p>Günay Kötek, 'Mutlaka önlem alınması gerekiyor. Farelerin görüntüsü iyi değil. Yani turist açısından da Eskişehir'de ikamet eden vatandaşların açısından da farelerin görünmesi pek hoş değil. Yetkililerden çalışma bekliyoruz' şeklinde konuştu.</p>
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'YETKİLİLERDEN ÇALIŞMA BEKLİYORUZ'

Günay Kötek, 'Mutlaka önlem alınması gerekiyor. Farelerin görüntüsü iyi değil. Yani turist açısından da Eskişehir'de ikamet eden vatandaşların açısından da farelerin görünmesi pek hoş değil. Yetkililerden çalışma bekliyoruz' şeklinde konuştu.
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