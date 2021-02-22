Afrika ülkesi Kenya onlarca yıldır en kötü çekirge salgınlarından birini yaşıyor. Ancak Kenya halkı felaketi fırsata dönüştürdü.
Kenya'da girişimci bir şirket çekirgelerin kilosuna 45 cent ödeme yapıyor. Hal böyle olunca Kenya'da bir çok insan çekirge toplayarak para kazanmaya başladı.
Gece fener yardımıyla toplanan çekirgeler eziliyor, unu yapılıyor, hayvan yemi ya da gübre olarak değerlendiriliyor
Bir benzerinin daha yaşandığı Asya ülkesi Pakistan'da da Tarım Araştırma Konseyi benzer bir proje yürütüyor. Kilometrekareye düşen çekirge sayısı 80 milyon civarında...
PEKİ ÇEKİRGELER NASIL İSTİLA EDİYOR?
Bilim adamları, sıcak denizlerin fazla yağmura etki ettiğini, uyuyan yumurtaları uyandırdığını ve sürüleri dağıtan siklonların giderek güçlendiğini ve daha sık hale geldiğini söylüyor.
Bunun üzerine gerçekleşen çekirge istilasıyla birlikte bir girişimci Kenya'nın merkezindeki Laikipia, Isiolo ve Samburu bölgesi çevresindeki topluluklarla birlikte çalışarak böcekleri hasat edip öğütüp onları çiftlikler için protein açısından zengin hayvan yemi ve organik gübre haline getiriyor.
Girişimin kurucularından Kenyalı Laura Stanford reuters'a yaptığı açıklamasında, umutsuz bir durumda umut olmaya ve bu toplulukların böcekleri hasat edilip para karşılığında satılabilen mevsimlik bir ürün olarak görmeleri için bakış açılarını değiştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor.
İşte Kenya'da yaşanan çekirge istilası ve halkın çekirge ile mücadelesinden ortaya çıkan görüntüler...