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Girişimin kurucularından Kenyalı Laura Stanford reuters'a yaptığı açıklamasında, umutsuz bir durumda umut olmaya ve bu toplulukların böcekleri hasat edilip para karşılığında satılabilen mevsimlik bir ürün olarak görmeleri için bakış açılarını değiştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor.