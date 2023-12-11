KEREM'DEN TRANSFER MESAJI
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İtalyan Tuttomercato'ya röportaj verdi. İtalya'da top koşturmaya çok sıcak baktığını söyleyen yetenekli futbolcu, takım arkadaşı Mauro Icardi ile oynamaktan keyif aldığını da ifade etti. Kerem'in o sözleri...
'TARİHİ ADIM ATABİLİRİZ'
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilecek misiniz?
'Tarihi bir adım atma şansımız var. Bu, kulüp ve taraftar için tarihi bir an. Kopenhag'la oynamak için sabırsızlanıyoruz. Final maçı gibi olacak. Zor maç olacak çünkü zorlu bir takım olduklarını gösterdiler ama biz de güçlüyüz. Hem de çok.'
'KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM'
Kariyerinde daha ileri bir adım atmaya hazır mısın?
'Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Son iki sezonda büyüdüm ve hala büyümeye devam ettiğimi hissediyorum. Dolayısıyla evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım.'
'ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCUYUM'
Hangi formasyonda oynamak senin için daha uygun?
'Ben çok yönlü bir oyuncuyum, bu da birden fazla taktiğe uyum sağlamamı ve farklı pozisyonlar oynayabilmemi sağlıyor. Sol dış oynadım, sağ dış da oynadım. 10 numara olarak da oynayabiliyorum.'
'OLAĞANÜSTÜ ETKİSİ OLDU'
Icardi gibi deneyimli ve kaliteli oyuncularla oynamak gelişmek için ne kadar önemli?
'Mauro'nun olağanüstü bir etkisi oldu, o ve diğer büyük oyuncular, benim ve diğerlerinin yanı sıra tüm kulübün gelişimini teşvik etti. Başkanın bu tür oyuncuları getirmesi bize inanılmaz bir destek verdi, ayrıca Mauro'nun varlığı sahada büyük işler yapabilme bilincine katkı sağlıyor.'
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 26 maçta süre bulan başarılı futbolcu, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.