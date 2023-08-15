7 / 7



'Mentol kalitesi dünya kalitesinin üzerinde, bu işe girerken Alman rakibimizin olduğunu bilmiyordum'

Nane üreticisi Zeliha Güzelordu yaklaşık 3 dönüm arsa üzerinde nane yetiştirdiklerini belirterek, 'Bugün mentol oranı dünya kalitesinin çok fazla üzerinde olduğunu fark ettik. Ben bu işe girerken rakibimin Alman devi olduğunun farkında değildim. Dolayısı ile onların ürettikleri ürünlerin mentol oranlarından bizimkinin farklı olduğunu tahliller sonucunda öğrendik. Bir tane cinsimiz var yüzde 75 mentol oranına sahip. Bir tanesi de yaklaşık olarak yüzde 45'leri bulabiliyor. Kalite olarak çok yüksek, ilaç ve gübreye maruz kalmadan üretildiği için iyileştirici özelliği daha da yüksek. Biz bunu insanlara sunarken katkı olmadan saf hali ile veriyoruz' ifadelerine yer verdi.