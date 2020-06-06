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“1,5-2 TON GÜL YAĞI ÜRETİMİ BEKLİYORUZ”

Öte yandan, gül çiçeğinin fabrikaya geldikten sonra 2 ana hammaddeye dönüştüğünü kaydeden Hasan Çelik, bunlardan birinin gülyağı, diğerinin ise gül konkreti olduğunu söyledi. Bu yıl 1,5-2 ton gül yağı, yaklaşık 15 ton da gül konkreti üretimi beklediklerini belirten Çelik, “Isparta’dan dünyanın yaklaşık yüzde 65’lik kısmına gerek gül yağı gerekse gül konkreti olarak parfümeri ve kozmetik sanayine ham madde üretimi yapıyoruz. Bunu dünyadaki gül yağı fiyatlarında etkili olmak adına elimizde bir güç olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“12 BİN EURO’DAN 6 BİN EURO’YA DÜŞTÜ”

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, 2016 yılında bir kilogram gül yağının 12 bin Euro’ya satıldığını ancak şu anda 6 bin Euro’ya kadar düştüğünü ifade etti. Bu rakamın 2020 yılındaki gül yağı ve gül konkreti fiyatlarında etkili olacağı anlamına gelmediğine değinen Çelik, “Şu ana kadar pazarda geçmiş yıllardaki gibi çok önemli bir hareketlilik yok. Tabii ayağa kalkacak, bu böyle devam etmeyecektir. Ancak bu yılki fiyatla ilgili bir şey söylemek için çok erken. Şu anda korona virüs bizim sektörde yüzde 100 etkili” dedi.