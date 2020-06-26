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'Alım garantisini 20 ila 30 yıl arasında bile verebiliriz. Bu tamamen çiftçimize bağlı. Tohumluk fiyatları belli olduğu zaman çiftçimize satış yapılacak fiyatlara yakın bir ücret ödemesi yapıyoruz. Satış fiyatını firmaların alım gücünü göre belirliyoruz. Salep orkidesine yoğun ilgi var, tohumluk ihtiyacını bile karşılayamıyoruz. Bu talep karşısında en az 15 yıl daha tohumluk üretimine çalışmamız lazım. Özellikle salep üretimi yapan fabrikalar biraz sabredecek, 10 veya 15 yıl sonra ihtiyacı karşılayacak duruma geleceğiz.'Botanik araştırmalar sonucunda 30 çeşit salep orkidesinin doğada kendiliğinden büyüdüğünü belirlediklerini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:



'Salep orkidesinden birçok türü araziye indirdik. Bu çeşitlilikten faydalanarak üretimini nasıl yapabiliriz, bunu planladık. Yaptığımız tarla denemelerinde bu çeşitlerden dördünün üretime uygun olduğunu tespit ettik. Tohumluk üreterek üretimi genişletmeye çalışıyoruz. Her yıl çoğalttığımız salep orkidesi yumruları sayesinde üretici sayısını 41'e kadar çıkardık. Üretici sayısını giderek artırıyoruz. Samsun'da salep üretimini marka haline getireceğiz. Çünkü salep orkidesi üretimine çok uygun bir bölgedeyiz. 'Samsun salebi' olarak bunu isimlendirmek istiyoruz.'