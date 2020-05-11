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Köylerden aldığı el yapımı sabunların yontma kıvamına gelebilmesi için en az 1 yıl beklemiş olması gerektiğini ifade eden Muhammet Meral, 'Aksi takdirde çalışırken sabun kırılabiliyor. Tabii ki sabunun beklemiş olması tek başına kırılmaması için kesin çözüm olmuyor. Çok dikkatli bir şekilde iğne uçları ile kazıyarak yapmak istediğim resmi sabun üzerine yontuyorum. Yapacağım resme göre kimi eser 5 saatte kimi de 25 saatte tamamlanabiliyor' dedi.

Bir esere başladığında o eseri bitirmeden bırakmadığını ve sürekli olarak çalıştığını söyleyen Meral, 'Dikkat ve incelik isteyen bir iş. İşimi severek yapıyorum. Bir eseri yapmayı planladığımda o esere başlamam ve bitirmem arasındaki zaman da temel ihtiyaçlarım dışında başından kalkmıyorum. Eser ortaya çıktığında ise benim bütün yorgunluğumu alıyor' diye konuştu.