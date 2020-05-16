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Ovacık'ın ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Gezmiş, 'İlçe merkezinden araçla Gözeler köyüne geldik. Köyden sonra da 3 saat yürüyerek şelalelere ulaştık. Bir vadi üzerinde dört farklı noktada şelaleler akıyor. Burası doğa harikası bir yer. Boz ayılar ve yaban keçileriyle karşılaştık.' diye konuştu.

