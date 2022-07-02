Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele yaşanıyor.
Öğle saatlerinde kura çekiminin ardından 54 başpehlivan dualı çayıra çıkıp rakiplerine karşı mücadele sergiledi.
İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, ikinci tura yükseldi.
İkinci tur kura çekimlerinde başpehlivan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici eşleşti.
Hakem heyeti tarafından Yılmaz'a önce sarı ardından kırmızı kart verildi.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı er meydanında, Başpehlivan Yılmaz, hakem heyetinin yanına çıkmak için demirlere tırmandı.
Çevik Kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Yılmaz'ın sevenleri de yoğun kalabalık oluşturdu.
Bu esnada seyirciler de hakem heyetine şişe ve benzeri maddeler attı.
Er Meydanı'nda kispetini söken Şaban Yılmaz, dualı çayıra veda ettiğini ve haksızlığa uğradığını söyledi.
Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
'Beni sevenlerden razı olsun. Şaban Yılmaz'a haklarını helal etsinler.'
'Ben 45 yaşındayım bak hala güreşiyorum. Ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Burada gecemizi gündüzümüze kattık.'
'Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar'
Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.