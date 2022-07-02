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  • Kırkpınar'da ortalık karıştı! Başpehlivan hakem tribününü bastı

Kırkpınar'da ortalık karıştı! Başpehlivan hakem tribününü bastı

Kırkpınar'da ortalık karıştı! Başpehlivan hakem tribününü bastı
2 Temmuz 2022 Cumartesi

Edirne'de düzenlen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 'kırmızı kartla' rakibine yenilen Başpehlivan Şaban Yılmaz, haksızlığa uğradığını iddia ederek, dualı çayıra veda ettiğini açıkladı.

<p>Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele yaşanıyor.</p>
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Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele yaşanıyor.

<p>Öğle saatlerinde kura çekiminin ardından 54 başpehlivan dualı çayıra çıkıp rakiplerine karşı mücadele sergiledi.</p>
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Öğle saatlerinde kura çekiminin ardından 54 başpehlivan dualı çayıra çıkıp rakiplerine karşı mücadele sergiledi.

<p>İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, ikinci tura yükseldi.</p>
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İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, ikinci tura yükseldi.

<p>İkinci tur kura çekimlerinde başpehlivan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici eşleşti. <br></p>
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İkinci tur kura çekimlerinde başpehlivan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici eşleşti.

<p>Hakem heyeti tarafından Yılmaz'a önce sarı ardından kırmızı kart verildi.<br></p>
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Hakem heyeti tarafından Yılmaz'a önce sarı ardından kırmızı kart verildi.

<p>Zaman zaman gergin anların yaşandığı er meydanında, Başpehlivan Yılmaz, hakem heyetinin yanına çıkmak için demirlere tırmandı.</p>
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Zaman zaman gergin anların yaşandığı er meydanında, Başpehlivan Yılmaz, hakem heyetinin yanına çıkmak için demirlere tırmandı.

<p>Çevik Kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Yılmaz'ın sevenleri de yoğun kalabalık oluşturdu. </p>
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Çevik Kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Yılmaz'ın sevenleri de yoğun kalabalık oluşturdu.

Gergin anların yaşandığı esnada, polis ekipleri Şaban Yılmaz'ı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.
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Gergin anların yaşandığı esnada, polis ekipleri Şaban Yılmaz'ı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

<p>Bu esnada seyirciler de hakem heyetine şişe ve benzeri maddeler attı.</p>
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Bu esnada seyirciler de hakem heyetine şişe ve benzeri maddeler attı.

<p>Er Meydanı'nda kispetini söken Şaban Yılmaz, dualı çayıra veda ettiğini ve haksızlığa uğradığını söyledi.</p>
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Er Meydanı'nda kispetini söken Şaban Yılmaz, dualı çayıra veda ettiğini ve haksızlığa uğradığını söyledi.

<p>Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:</p>
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Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

<p>'Beni sevenlerden razı olsun. Şaban Yılmaz'a haklarını helal etsinler.'</p>
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'Beni sevenlerden razı olsun. Şaban Yılmaz'a haklarını helal etsinler.'

<p>'Ben 45 yaşındayım bak hala güreşiyorum. Ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Burada gecemizi gündüzümüze kattık.'</p>
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'Ben 45 yaşındayım bak hala güreşiyorum. Ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Burada gecemizi gündüzümüze kattık.'

<p>'Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar'</p>
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'Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar'

<p>Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.</p>
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Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.

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