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  • Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından, sabah namazı camilerde cemaatle eda edildi...

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından, sabah namazı camilerde cemaatle eda edildi...

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından, sabah namazı camilerde cemaatle eda edildi...
24 Haziran 2020 Çarşamba

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, ilk sabah namazı kılındı.

<p>Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.</p>
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Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

<p>Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.</p>
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Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.

<p>Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.</p>
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Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

<p>Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı.</p>
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Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı.

<p>Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.</p>
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Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

<p>Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.</p>
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Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.

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<p>Akçakoca</p>
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Akçakoca

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<p>Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.</p>
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Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

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<p>Mersin'de vatandaşlar, sabah namazını kentin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde kıldı. </p>
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Mersin'de vatandaşlar, sabah namazını kentin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde kıldı. 

<p>Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.</p>
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.

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<p>Adana</p>
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Adana

<p>Ankara</p>
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Ankara

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<p>Hatay</p>
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Hatay

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<p>Bursa</p>
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Bursa

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<p>Muş</p>
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Muş

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<p>Edirne</p>
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Edirne

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Bayburt
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Bayburt

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<p>Bilecik</p>
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Bilecik

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