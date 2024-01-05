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Sayıları 600 ila bin arasında değişen kuğuları ziyaretçilerimizde rahatlıkla çok yakın bir mesafeden görebilirler. Kuğular ördekgiller familyasından olup, uçabilen en iri cüsseli kuş türleri arasında yer alır. Burası kış ortasında yapılan sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada görüntülendiği bir bölge. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip. Özellikle kuş yoğunluğunun olduğu zaman ise kış dönemleri' diye konuştu.